https://ria.ru/20240622/italiya-1954702212.html
У берегов Италии жертвами крушения стали 34 человека
У берегов Италии жертвами крушения стали 34 человека - РИА Новости, 22.06.2024
У берегов Италии жертвами крушения стали 34 человека
Тела 14 мигрантов обнаружены в Ионическом море у южного побережья Италии, жертвами крушения стали 34 человека, сообщила местная газета Corriere della Calabria. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:37
2024-06-22T12:37
2024-06-22T13:41
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РИМ, 22 июн - РИА Новости. Тела 14 мигрантов обнаружены в Ионическом море у южного побережья Италии, жертвами крушения стали 34 человека, сообщила местная газета Corriere della Calabria. Крушение парусной лодки произошло во вторник в 120 милях от берегов области Калабрия, поиском погибших занимались в том числе самолеты. Тела погибших приняли на борт корабли службы береговой охраны. Из 34 погибших - восемь несовершеннолетние. Одна из НПО, занимающаяся спасением мигрантов в Средиземном море, после обнаружения 11 выживших с их слов сообщила, что на борту судна находились 66 человек, из них 26 детей. Они оставались без помощи в открытом море в течение нескольких дней. Также на этой неделе в международных водах Средиземного моря в проливе между Италией и Ливией обнаружены тела 10 мигрантов. Они находились на затопленной нижней палубе деревянного судна, где терпели бедствие свыше 60 человек. Крушение лодки произошло в подконтрольной Мальте зоне.
https://ria.ru/20240122/migranty-1922841344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, средиземное море, ионическое море
В мире, Италия, Средиземное море, Ионическое море
У берегов Италии жертвами крушения стали 34 человека
У берегов Италии жертвами крушения в Ионическом море стали 34 человека