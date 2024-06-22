https://ria.ru/20240622/institut-1954724742.html

В ГД предложили создать институт исторической памяти Союзного государства

В ГД предложили создать институт исторической памяти Союзного государства - РИА Новости, 22.06.2024

В ГД предложили создать институт исторической памяти Союзного государства

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила создать совместный институт исторической памяти России и Белоруссии. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:42

2024-06-22T14:42

2024-06-22T14:42

белоруссия

россия

брест

анна кузнецова

госдума рф

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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила создать совместный институт исторической памяти России и Белоруссии. "Есть такое предложение в виде движения, совместного движения России и Белоруссии в этом направлении. Создание совместного института исторической памяти, который мог бы аккумулировать те факты, которые должны быть незыблемы", - сказала Кузнецова на круглом столе, посвященном 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и представлению книги "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли" в городе Брест. По ее словам, необходимо собрать ученых, специалистов и экспертов, которые поставят точку в тех событиях, которые произошли ранее и которые происходят сейчас.

https://ria.ru/20240622/kniga-1954723036.html

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брест

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белоруссия, россия, брест, анна кузнецова, госдума рф