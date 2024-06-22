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В ГД предложили создать институт исторической памяти Союзного государства - РИА Новости, 22.06.2024
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14:42 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/institut-1954724742.html
В ГД предложили создать институт исторической памяти Союзного государства
В ГД предложили создать институт исторической памяти Союзного государства - РИА Новости, 22.06.2024
В ГД предложили создать институт исторической памяти Союзного государства
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила создать совместный институт исторической памяти России и Белоруссии. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:42
2024-06-22T14:42
белоруссия
россия
брест
анна кузнецова
госдума рф
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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила создать совместный институт исторической памяти России и Белоруссии. "Есть такое предложение в виде движения, совместного движения России и Белоруссии в этом направлении. Создание совместного института исторической памяти, который мог бы аккумулировать те факты, которые должны быть незыблемы", - сказала Кузнецова на круглом столе, посвященном 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и представлению книги "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли" в городе Брест. По ее словам, необходимо собрать ученых, специалистов и экспертов, которые поставят точку в тех событиях, которые произошли ранее и которые происходят сейчас.
https://ria.ru/20240622/kniga-1954723036.html
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белоруссия, россия, брест, анна кузнецова, госдума рф
Белоруссия, Россия, Брест, Анна Кузнецова, Госдума РФ
В ГД предложили создать институт исторической памяти Союзного государства

Кузнецова предложила создать институт исторической памяти России и Белоруссии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила создать совместный институт исторической памяти России и Белоруссии.
«
"Есть такое предложение в виде движения, совместного движения России и Белоруссии в этом направлении. Создание совместного института исторической памяти, который мог бы аккумулировать те факты, которые должны быть незыблемы", - сказала Кузнецова на круглом столе, посвященном 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и представлению книги "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли" в городе Брест.
По ее словам, необходимо собрать ученых, специалистов и экспертов, которые поставят точку в тех событиях, которые произошли ранее и которые происходят сейчас.
Книга Операция Багратион. Партизаны белорусской земли
Картаполов: книга об операции "Багратион" — напоминание и сигнал недругам
14:33
 
БелоруссияРоссияБрестАнна КузнецоваГосдума РФ
 
 
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