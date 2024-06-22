https://ria.ru/20240622/inoagenty-1954684669.html
Журналистов-иноагентов оштрафовали за нарушение порядка деятельности
Журналистов-иноагентов оштрафовали за нарушение порядка деятельности - РИА Новости, 22.06.2024
Журналистов-иноагентов оштрафовали за нарушение порядка деятельности
Журналисты-иноагенты Екатерина Гордеева* и Андрей Караулов* привлечены к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов, РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:54
2024-06-22T10:54
2024-06-22T10:55
россия
екатерина гордеева
андрей караулов
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Журналисты-иноагенты Екатерина Гордеева* и Андрей Караулов* привлечены к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. "Гордеева Екатерина Владимировна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)... Караулов Андрей Викторович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - говорится в сообщении. Отмечается, что обоим назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240621/kachanov-1954630636.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатерина гордеева, андрей караулов, происшествия
Россия, Екатерина Гордеева, Андрей Караулов, Происшествия
Журналистов-иноагентов оштрафовали за нарушение порядка деятельности
Журналистов-иноагентов Гордееву и Караулова оштрафовали на 30 тысяч рублей