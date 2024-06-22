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Журналистов-иноагентов оштрафовали за нарушение порядка деятельности - РИА Новости, 22.06.2024
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10:54 22.06.2024 (обновлено: 10:55 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/inoagenty-1954684669.html
Журналистов-иноагентов оштрафовали за нарушение порядка деятельности
Журналистов-иноагентов оштрафовали за нарушение порядка деятельности - РИА Новости, 22.06.2024
Журналистов-иноагентов оштрафовали за нарушение порядка деятельности
Журналисты-иноагенты Екатерина Гордеева* и Андрей Караулов* привлечены к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов, РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:54
2024-06-22T10:55
россия
екатерина гордеева
андрей караулов
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Журналисты-иноагенты Екатерина Гордеева* и Андрей Караулов* привлечены к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. "Гордеева Екатерина Владимировна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)... Караулов Андрей Викторович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - говорится в сообщении. Отмечается, что обоим назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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россия, екатерина гордеева, андрей караулов, происшествия
Россия, Екатерина Гордеева, Андрей Караулов, Происшествия
Журналистов-иноагентов оштрафовали за нарушение порядка деятельности

Журналистов-иноагентов Гордееву и Караулова оштрафовали на 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАндрей Караулов
Андрей Караулов - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Журналисты-иноагенты Екатерина Гордеева* и Андрей Караулов* привлечены к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
"Гордеева Екатерина Владимировна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)... Караулов Андрей Викторович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обоим назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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РоссияЕкатерина ГордееваАндрей КарауловПроисшествия
 
 
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