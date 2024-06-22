В Госдепе заявили о прочности отношений США и Вьетнама
Госдеп: отношения США и Вьетнама еще никогда не были такими прочными
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Помощник американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк заявил, что отношения между США и Вьетнамом "еще никогда не были такими прочными", сообщают западные СМИ.
Ранее госдеп США сообщал, что Критенбринк на этой неделе посетит Вьетнам, чтобы подтвердить приверженность США реализации договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве.
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"Мы по-прежнему считаем, что партнерство между США и Вьетнамом еще никогда не было таким прочным", - передает Рейтер слова Критенбринка с брифинга во Вьетнаме, запись которого попала в распоряжение агентства.
Ранее с государственным визитом в Ханое находился президент РФ Владимир Путин. Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.