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В Госдепе заявили о прочности отношений США и Вьетнама - РИА Новости, 22.06.2024
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15:49 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/gosdep-1954738249.html
В Госдепе заявили о прочности отношений США и Вьетнама
В Госдепе заявили о прочности отношений США и Вьетнама - РИА Новости, 22.06.2024
В Госдепе заявили о прочности отношений США и Вьетнама
Помощник американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк заявил, что отношения между США и Вьетнамом "еще никогда РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:49
2024-06-22T15:49
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Помощник американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк заявил, что отношения между США и Вьетнамом "еще никогда не были такими прочными", сообщают западные СМИ. Ранее госдеп США сообщал, что Критенбринк на этой неделе посетит Вьетнам, чтобы подтвердить приверженность США реализации договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве. "Мы по-прежнему считаем, что партнерство между США и Вьетнамом еще никогда не было таким прочным", - передает Рейтер слова Критенбринка с брифинга во Вьетнаме, запись которого попала в распоряжение агентства. Ранее с государственным визитом в Ханое находился президент РФ Владимир Путин. Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.
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сша, вьетнам, россия, владимир путин, анатолий антонов, государственный департамент сша, в мире
США, Вьетнам, Россия, Владимир Путин, Анатолий Антонов, Государственный департамент США, В мире
В Госдепе заявили о прочности отношений США и Вьетнама

Госдеп: отношения США и Вьетнама еще никогда не были такими прочными

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Помощник американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк заявил, что отношения между США и Вьетнамом "еще никогда не были такими прочными", сообщают западные СМИ.
Ранее госдеп США сообщал, что Критенбринк на этой неделе посетит Вьетнам, чтобы подтвердить приверженность США реализации договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве.
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"Мы по-прежнему считаем, что партнерство между США и Вьетнамом еще никогда не было таким прочным", - передает Рейтер слова Критенбринка с брифинга во Вьетнаме, запись которого попала в распоряжение агентства.
Ранее с государственным визитом в Ханое находился президент РФ Владимир Путин. Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.
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