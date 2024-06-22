https://ria.ru/20240622/gosdep-1954738249.html

В Госдепе заявили о прочности отношений США и Вьетнама

В Госдепе заявили о прочности отношений США и Вьетнама - РИА Новости, 22.06.2024

В Госдепе заявили о прочности отношений США и Вьетнама

Помощник американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк заявил, что отношения между США и Вьетнамом "еще никогда РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:49

2024-06-22T15:49

2024-06-22T15:49

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Помощник американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк заявил, что отношения между США и Вьетнамом "еще никогда не были такими прочными", сообщают западные СМИ. Ранее госдеп США сообщал, что Критенбринк на этой неделе посетит Вьетнам, чтобы подтвердить приверженность США реализации договоренностей о двустороннем стратегическом партнерстве. "Мы по-прежнему считаем, что партнерство между США и Вьетнамом еще никогда не было таким прочным", - передает Рейтер слова Критенбринка с брифинга во Вьетнаме, запись которого попала в распоряжение агентства. Ранее с государственным визитом в Ханое находился президент РФ Владимир Путин. Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на то, что вслед за российскими представителями обычно едут американские эмиссары, чтобы выяснить детали состоявшихся визитов и попытаться нивелировать достигнутые результаты.

https://ria.ru/20240621/peskov-1954508652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вьетнам, россия, владимир путин, анатолий антонов, государственный департамент сша, в мире