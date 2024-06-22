https://ria.ru/20240622/glavabastrykin-1954651560.html
Бастрыкин объяснил, что даст признание зверств нацистов геноцидом
Бастрыкин объяснил, что даст признание зверств нацистов геноцидом - РИА Новости, 22.06.2024
Бастрыкин объяснил, что даст признание зверств нацистов геноцидом
Признание зверств немецко-фашистских захватчиков геноцидом необходимо, чтобы напомнить миру, к каким последствиям приводит следование преступной идеологии,... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T02:06
2024-06-22T02:06
2024-06-22T02:06
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Признание зверств немецко-фашистских захватчиков геноцидом необходимо, чтобы напомнить миру, к каким последствиям приводит следование преступной идеологии, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Глава ведомства отметил, что цель российских следователей – объективно и беспристрастно установить все обстоятельства, связанные со зверствами нацистов и их пособников. "Ведь это весьма актуально сегодня, чтобы показать всему миру и еще раз напомнить, к каким трагическим последствиям приводит следование преступной идеологии", - сказал Бастрыкин.
https://ria.ru/20240620/bastrykin-1954380981.html
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин объяснил, что даст признание зверств нацистов геноцидом
Глава СК Бастрыкин: признание зверств нацистов геноцидом необходимо
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Признание зверств немецко-фашистских захватчиков геноцидом необходимо, чтобы напомнить миру, к каким последствиям приводит следование преступной идеологии, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Глава ведомства отметил, что цель российских следователей – объективно и беспристрастно установить все обстоятельства, связанные со зверствами нацистов и их пособников.
"Ведь это весьма актуально сегодня, чтобы показать всему миру и еще раз напомнить, к каким трагическим последствиям приводит следование преступной идеологии", - сказал Бастрыкин.