https://ria.ru/20240622/frantsiya-1954766571.html

Переговорщик по Brexit объяснил, почему Франции грозит выход из ЕС

Переговорщик по Brexit объяснил, почему Франции грозит выход из ЕС - РИА Новости, 22.06.2024

Переговорщик по Brexit объяснил, почему Франции грозит выход из ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы рискует спровоцировать выход Франции из... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T19:00

2024-06-22T19:00

2024-06-22T19:00

в мире

франция

эммануэль макрон

мишель барнье

франсуа олланд

евросоюз

возрождение

европарламент

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы рискует спровоцировать выход Франции из Евросоюза, считает переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. В интервью газете Telegraph Барнье говорит, что ставка Макрона на то, что его партия "Возрождение" сможет победить правое "Национальное объединение" на выборах, очень рискованная. По его мнению, лидеры "Нацобъединения", которому опросы прочат победу, могут желать выхода Франции из Евросоюза. "Не думаю, что (один из лидеров "Нацобъединения" Марин) Ле Пен или (председатель "Нацобъединения" Жордан) Барделла поменяли свое мнение. Они по-прежнему придерживаются антиевропейских взглядов", - заявил газете Барнье. Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что макронизму во Франции пришёл конец. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.

https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье, франсуа олланд, евросоюз, возрождение, европарламент, выборы в европарламент — 2024