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Переговорщик по Brexit объяснил, почему Франции грозит выход из ЕС - РИА Новости, 22.06.2024
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19:00 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/frantsiya-1954766571.html
Переговорщик по Brexit объяснил, почему Франции грозит выход из ЕС
Переговорщик по Brexit объяснил, почему Франции грозит выход из ЕС - РИА Новости, 22.06.2024
Переговорщик по Brexit объяснил, почему Франции грозит выход из ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы рискует спровоцировать выход Франции из... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:00
2024-06-22T19:00
в мире
франция
эммануэль макрон
мишель барнье
франсуа олланд
евросоюз
возрождение
европарламент
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы рискует спровоцировать выход Франции из Евросоюза, считает переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. В интервью газете Telegraph Барнье говорит, что ставка Макрона на то, что его партия "Возрождение" сможет победить правое "Национальное объединение" на выборах, очень рискованная. По его мнению, лидеры "Нацобъединения", которому опросы прочат победу, могут желать выхода Франции из Евросоюза. "Не думаю, что (один из лидеров "Нацобъединения" Марин) Ле Пен или (председатель "Нацобъединения" Жордан) Барделла поменяли свое мнение. Они по-прежнему придерживаются антиевропейских взглядов", - заявил газете Барнье. Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что макронизму во Франции пришёл конец. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье, франсуа олланд, евросоюз, возрождение, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье, Франсуа Олланд, Евросоюз, Возрождение, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Переговорщик по Brexit объяснил, почему Франции грозит выход из ЕС

Барнье: решение Макрона по выборам может спровоцировать выход Франции из ЕС

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением досрочно распустить парламент страны и провести внеочередные выборы рискует спровоцировать выход Франции из Евросоюза, считает переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.
В интервью газете Telegraph Барнье говорит, что ставка Макрона на то, что его партия "Возрождение" сможет победить правое "Национальное объединение" на выборах, очень рискованная. По его мнению, лидеры "Нацобъединения", которому опросы прочат победу, могут желать выхода Франции из Евросоюза.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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"Не думаю, что (один из лидеров "Нацобъединения" Марин) Ле Пен или (председатель "Нацобъединения" Жордан) Барделла поменяли свое мнение. Они по-прежнему придерживаются антиевропейских взглядов", - заявил газете Барнье.
Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что макронизму во Франции пришёл конец.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
9 июня, 23:00
 
В миреФранцияЭммануэль МакронМишель БарньеФрансуа ОлландЕвросоюзВозрождениеЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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