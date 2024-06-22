https://ria.ru/20240622/fraktsiya-1954798358.html

АдГ намерена создать симпатизирующую России фракцию в ЕП, пишут СМИ

АдГ намерена создать симпатизирующую России фракцию в ЕП, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2024

АдГ намерена создать симпатизирующую России фракцию в ЕП, пишут СМИ

"Альтернатива для Германии" (АдГ) планирует основать фракцию "Суверенисты" в Европейском Парламенте, основными позициями которой станут стремление к... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T23:54

2024-06-22T23:54

2024-06-22T23:59

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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. "Альтернатива для Германии" (АдГ) планирует основать фракцию "Суверенисты" в Европейском Парламенте, основными позициями которой станут стремление к нормализации отношений с РФ и избавление от гегемонии ЕС, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственные источники. Из попавшей в распоряжение издания Spiegel переписки одного из сотрудников АдГ в ЕП следует, что партия намерена провести в одном из помещений парламента учредительное заседание новой фракции "Суверенитисты", намеченное на 27 июня. Для ее создания АдГ потребуется 23 депутата из семи стран, в то время как сама партия занимает 15 мест в парламенте. Отмечается, что данная фракция может занять пустующее место крайне правых сил в ЕП. По данным издания, это, вероятнее всего, не встретит сопротивления со стороны Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР) и правой фракции "Идентичность и демократия", локомотивом которой является партия экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, поскольку позволит им на фоне "Суверенетистов" предстать более умеренными. Как пишет Spiegel, фундаментом новой фракции должна стать подписанная многими европейскими правыми "Софийская декларация" болгарской партии "Возрождение", ратующей против гегемонии ЕС и за нормализацию отношений с РФ. Издание допускает, что в новую фракцию могут войти S.O.S. Румыния, испанская Se Acabo La Fiesta ("Вечеринка окончена"), греческая "Ники" ("Победа"), польская "Конфедерация", словакское движение Republika, венгерская Mi Hazank ("Наша Родина"). Не исключается также присоединение некто Сары Кнафо из французской партии "Реконкиста". Ранее правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" официально объявила об исключении всех девяти ее членов от немецкой "Альтернатива для Германии" (АдГ) в связи с рядом скандалов вокруг партии. Так, в Германии ранее в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР был арестован сотрудник одного из кандидатов АдГ на выборы в Европарламент. На прошедших 9 июня в ФРГ выборах в Европейский парламент уверенную победу одержал правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, 30%), второе место досталось правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ, 15,9%), а социал-демократы (СДПГ, 13,9%) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место.В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени - и с Китаем.

https://ria.ru/20240104/adg-1919711788.html

https://ria.ru/20231204/germaniya-1913685537.html

https://ria.ru/20231208/germaniya-1914591006.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, германия, франция, олаф шольц, евросоюз, европарламент, хдс/хсс