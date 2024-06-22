https://ria.ru/20240622/evropa-1954623739.html

Европейский бумеранг вернулся на родину

Европейский бумеранг вернулся на родину - РИА Новости, 22.06.2024

Европейский бумеранг вернулся на родину

Елисейский дворец, его временный хозяин и весь персонал затаились в ожидании поражения. Внеочередные выборы сулят коалиции Макрона не только поражение, но и... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T08:00

2024-06-22T08:00

2024-06-22T10:53

киев

украина

марин ле пен

шарль мишель

выборы в европарламент — 2024

в мире

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Елисейский дворец, его временный хозяин и весь персонал затаились в ожидании поражения. Внеочередные выборы сулят коалиции Макрона не только поражение, но и позор. Все опросы указывают, что ни при каких обстоятельствах сегодня партия власти не получит в парламенте ничего, кроме постыдно микроскопического количества мандатов. Макрон и макронизм списаны со счетов, и никому их не жалко. Даже сервильной прессе, которая раньше ходила перед президентом на полусогнутых.Прежде чем окунуться в мутные, как Сена, воды внутренней французской политики, не будет лишним сказать следующее.Западню Макрону, как ни смешно это может прозвучать, поставил Зеленский. И французский президент — воплощение европейского лоска, шика и шарма — угодил прямехонько туда, куда его загнал Киев. Разумеется, Киев, как и в случае противостояния с Россией, выступал исключительно как субподрядчик. На Украине не способны играть в многоходовые политические игры, но там вполне пока по силам выполнить указания тех, кто диктует, как двигать фигуры на шахматной доске.То, что такой двухходовочкой евроатлантисты очень медленно и постепенно отползают от лозунгов (пока) и решений (это произойдет позднее) поддержки Киева, не поняли еще ни в самом Киеве, ни в коридорах нынешней брюссельской власти, ни в Париже. Хотя из Вашингтона им уже дают маячок.Зная, что у Bloomberg на языке, то у стратегов и разработчиков агрессии против нас в голове, можно сделать вывод, что Макрон вышел из доверия как главный европейский "ястреб". Второй, не менее красочный штрих: из того же доверия вышла и фон дер Ляйен, которую усердно подсиживает Шарль Мишель.Это второй сигнал, который послали евроатлантисты своим прежним фаворитам и протеже.Сигнал номер три прозвучал в Politico — американском издании, но общеевропейского извода. Раньше Жордан Барделла, лидер "Национального объединения" (партии, основанной отцом Марин Ле Пен, которую Барделла возглавляет в качестве исполняющего обязанности), был для них фигурой табуированной — сегодня Politico не оставляет без внимания ни единого слова, сказанного им.И вот к какому выводу приходят в публикации: "Париж и Киев завершают разработку планов по отправке на Украину западных инструкторов, в том числе французских. Эти планы наверняка окажутся под угрозой, если "Национальное объединение" войдет во французское правительство после досрочных выборов".А шансы, что Барделла не просто войдет в правительство, а сможет его возглавить, довольно высоки. Согласно последним опросам, "Национальное объединение" может получить от 220 до 250 мандатов, а если к этой цифре прибавить тех представителей правых, которые готовы примкнуть к партии Ле Пен/Барделла, то в общей сложности 280 депутатов в новом составе эта коалиция получить может. Не абсолютное большинство и даже просто не большинство, но это делает "Национальное объединение" крупнейшим политическим движением Франции. За количеством мандатов — миллионы голосов избирателей.Это слом всей системы государственной власти во Франции, а заодно и сигнал для Брюсселя с Вашингтоном: сегодня для вас нет лучшей возможности, чем начать искать пути урегулирования геополитического кризиса, который вы сами и создали вот этими самыми руками на Украине.Сигнал, действие которого, естественно, ограничено по времени. Второго такого "окна возможностей" не будет еще долго. И это в том Вашингтоне и в том Брюсселе, в которых занимаются играми на геополитический шахматной доске, а не позированием для прессы, не понимать не могут.Гуттаперчевый Макрон из фигуры, которая в свое время устраивала те элиты, что привели его к власти, стал максимально токсичным активом. Понимает ли он это? Судя по утечкам, на которые сегодня богата французская медийка, временный хозяин Елисейского дворца это осознает. Поэтому, в свою очередь, он послал сигнал тем, кто готов был его сбросить как отыгранную фигуру.В случае если прогнозы социологов оправдаются и избиратели преподнесут президенту "подарок", уничтожив его партию, его правительство и его политику, Макрон может взять реванш, введя в действие статью 16 Конституции Франции, которая позволяет главе страны править единолично. Без консультаций с парламентом. И иметь в качестве исполнительной ветви власти "технический кабинет министров".Это тот же монархический абсолютизм "Государство — это я!", но в другом ракурсе: "Хаос или я!"Во всей этой истории, далекой, к счастью, от наших российских реалий, тем не менее содержатся важные именно для нас выводы.Украина и поддержка Киева на максималках, которыми думали сокрушить Россию, сработали ядовитым бумерангом по тем решальщикам, кто такие планы строил.Два года этой поддержки стоили Франции стабильности государственного устройства и сравнительного благополучия экономики, не говоря уже о том, что общество оказалось тотально расколотым.Два года этой поддержки обошлись Брюсселю во многие миллиарды евро, ушедшие неизвестно куда. Точнее, ушедшие на оплату собственного военного и политического провала. Из планируемого не удалось выполнить ничего. Ни разрушить нашу экономику, ни подорвать основу российского общественного согласия, ни уж тем более добиться хоть какого-то успеха на линии боевого соприкосновения.То, что в Вашингтоне начинают расставаться с иллюзиями, что можно нас победить или покорить, неудивительно. Там тоже грядут выборы, и там тоже начинают постепенно готовить отходной маневр и плацдарм для него.То, что этого не понимают в общеевропейском блоке, не удивляет тем более. Там все еще грезят "победой Киева на поле боя". В случае, как говорится, изменения концепции для нынешних брюссельских "людей в сером" все закончится гораздо позорнее, чем сейчас для Макрона.Там забыли, что ради собственного благополучия лучше "не ругаться с тещей, не вмешиваться в природные катаклизмы и не влезать на Украину".Это — словно о тех самых красных линиях, от пересечения которых мы предостерегали. Зашедшие за флажки уже получили по рукам. Два с лишним года назад российский президент сказал Макрону, что "так оно и будет".А до получения по голове евроатлантистам и всем остальным авантюристам от политики осталось совсем немного времени.

https://ria.ru/20240612/france-1952291042.html

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240608/france-1951495516.html

https://ria.ru/20240310/frantsiya-1932156172.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

киев, украина, марин ле пен, шарль мишель, выборы в европарламент — 2024, в мире