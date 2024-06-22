https://ria.ru/20240622/energodar-1954786747.html

Ситуация в Энергодаре под контролем, заявил Сеновоз

Ситуация в Энергодаре под контролем, заявил Сеновоз - РИА Новости, 22.06.2024

Ситуация в Энергодаре под контролем, заявил Сеновоз

Власти контролируют ситуацию в Энергодаре, город обеспечен электроэнергией и водой, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T21:07

2024-06-22T21:07

2024-06-22T21:07

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ЭНЕРГОДАР, 22 июн - РИА Новости. Власти контролируют ситуацию в Энергодаре, город обеспечен электроэнергией и водой, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз. Ранее власти города сообщали об атаках украинских боевиков на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством. Одна из них полностью выведена из строя. Также сообщалось о перебоях в работе связи и интернета . "Пока ситуацию мы держим под контролем. Город в полной степени обеспечен и электрической энергией, и водой. Однозначно будем все восстанавливать, усиливать меры по безопасности объектов жизнеобеспечения. Будем реагировать на все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться", - сказал Сеновоз. Кроме того он отметил, что целью атак на объекты инфраструктуры города со стороны украинских боевиков является запугивание и террор местного населения. "Все экстренные службы работают в штатном режиме", - добавил Сеновоз .

https://ria.ru/20240622/energodar-1954658026.html

энергодар

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, украина, вооруженные силы украины