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Ситуация в Энергодаре под контролем, заявил Сеновоз - РИА Новости, 22.06.2024
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https://ria.ru/20240622/energodar-1954786747.html
Ситуация в Энергодаре под контролем, заявил Сеновоз
Ситуация в Энергодаре под контролем, заявил Сеновоз - РИА Новости, 22.06.2024
Ситуация в Энергодаре под контролем, заявил Сеновоз
Власти контролируют ситуацию в Энергодаре, город обеспечен электроэнергией и водой, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T21:07
2024-06-22T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
украина
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР, 22 июн - РИА Новости. Власти контролируют ситуацию в Энергодаре, город обеспечен электроэнергией и водой, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз. Ранее власти города сообщали об атаках украинских боевиков на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством. Одна из них полностью выведена из строя. Также сообщалось о перебоях в работе связи и интернета . "Пока ситуацию мы держим под контролем. Город в полной степени обеспечен и электрической энергией, и водой. Однозначно будем все восстанавливать, усиливать меры по безопасности объектов жизнеобеспечения. Будем реагировать на все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться", - сказал Сеновоз. Кроме того он отметил, что целью атак на объекты инфраструктуры города со стороны украинских боевиков является запугивание и террор местного населения. "Все экстренные службы работают в штатном режиме", - добавил Сеновоз .
https://ria.ru/20240622/energodar-1954658026.html
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в мире, энергодар, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Украина, Вооруженные силы Украины
Ситуация в Энергодаре под контролем, заявил Сеновоз

Сеновоз: ситуация в Энергодаре под контролем, город обеспечен светом и водой

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 22 июн - РИА Новости. Власти контролируют ситуацию в Энергодаре, город обеспечен электроэнергией и водой, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз.
Ранее власти города сообщали об атаках украинских боевиков на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством. Одна из них полностью выведена из строя. Также сообщалось о перебоях в работе связи и интернета .
«
"Пока ситуацию мы держим под контролем. Город в полной степени обеспечен и электрической энергией, и водой. Однозначно будем все восстанавливать, усиливать меры по безопасности объектов жизнеобеспечения. Будем реагировать на все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться", - сказал Сеновоз.
Кроме того он отметил, что целью атак на объекты инфраструктуры города со стороны украинских боевиков является запугивание и террор местного населения.
"Все экстренные службы работают в штатном режиме", - добавил Сеновоз .
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