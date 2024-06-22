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Глава администрации Энергодара призвал МАГАТЭ активизировать работу - РИА Новости, 22.06.2024
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20:49 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/energodar-1954784546.html
Глава администрации Энергодара призвал МАГАТЭ активизировать работу
Глава администрации Энергодара призвал МАГАТЭ активизировать работу - РИА Новости, 22.06.2024
Глава администрации Энергодара призвал МАГАТЭ активизировать работу
Международным мониторинговым организациям стоит активизировать свою работу в отношении атак со стороны украинских боевиков на город Энергодар, заявил... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T20:49
2024-06-22T20:49
энергодар
украина
магатэ
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ЭНЕРГОДАР, 22 июн - РИА Новости. Международным мониторинговым организациям стоит активизировать свою работу в отношении атак со стороны украинских боевиков на город Энергодар, заявил журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз. Ранее власти города сообщали об атаках украинских боевиков на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством. Одна из них полностью выведена из строя. Также сообщалось о перебоях в работе связи и интернета. "Мы видели реакции МАГАТЭ, которые разве что констатируют сам факт аварии, но оценки не дают. Мы частенько слышим от представителей МАГАТЭ, что они не могут даже подтвердить, откуда произошло это огневое воздействие. Хотя, в принципе, тут вопросов ни у кого не возникает - всё очевидно", - сказал Сеновоз. Он отметил, что необходимо использовать любые варианты привлечения внимания к обстрелам города и донести до мировой общественности, что данная ситуация недопустима. "Я считаю, просто необходимо международным организациям, которые занимаются такого рода деятельностью, активизировать свою работу с тем, чтобы повлиять на руководство Украины. Такие атаки на мирный город недопустимы", - сказал Сеновоз.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
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энергодар, украина, магатэ
Энергодар, Украина, МАГАТЭ
Глава администрации Энергодара призвал МАГАТЭ активизировать работу

Сеновоз: МАГАТЭ стоит активизировать работу в отношении атак ВСУ на Энергодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 22 июн - РИА Новости. Международным мониторинговым организациям стоит активизировать свою работу в отношении атак со стороны украинских боевиков на город Энергодар, заявил журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз.
Ранее власти города сообщали об атаках украинских боевиков на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством. Одна из них полностью выведена из строя. Также сообщалось о перебоях в работе связи и интернета.
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«
"Мы видели реакции МАГАТЭ, которые разве что констатируют сам факт аварии, но оценки не дают. Мы частенько слышим от представителей МАГАТЭ, что они не могут даже подтвердить, откуда произошло это огневое воздействие. Хотя, в принципе, тут вопросов ни у кого не возникает - всё очевидно", - сказал Сеновоз.
Он отметил, что необходимо использовать любые варианты привлечения внимания к обстрелам города и донести до мировой общественности, что данная ситуация недопустима.
«
"Я считаю, просто необходимо международным организациям, которые занимаются такого рода деятельностью, активизировать свою работу с тем, чтобы повлиять на руководство Украины. Такие атаки на мирный город недопустимы", - сказал Сеновоз.
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ЭнергодарУкраинаМАГАТЭ
 
 
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