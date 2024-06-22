https://ria.ru/20240622/energodar-1954784546.html

Глава администрации Энергодара призвал МАГАТЭ активизировать работу

Глава администрации Энергодара призвал МАГАТЭ активизировать работу - РИА Новости, 22.06.2024

Глава администрации Энергодара призвал МАГАТЭ активизировать работу

Международным мониторинговым организациям стоит активизировать свою работу в отношении атак со стороны украинских боевиков на город Энергодар, заявил... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T20:49

2024-06-22T20:49

2024-06-22T20:49

энергодар

украина

магатэ

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ЭНЕРГОДАР, 22 июн - РИА Новости. Международным мониторинговым организациям стоит активизировать свою работу в отношении атак со стороны украинских боевиков на город Энергодар, заявил журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз. Ранее власти города сообщали об атаках украинских боевиков на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством. Одна из них полностью выведена из строя. Также сообщалось о перебоях в работе связи и интернета. "Мы видели реакции МАГАТЭ, которые разве что констатируют сам факт аварии, но оценки не дают. Мы частенько слышим от представителей МАГАТЭ, что они не могут даже подтвердить, откуда произошло это огневое воздействие. Хотя, в принципе, тут вопросов ни у кого не возникает - всё очевидно", - сказал Сеновоз. Он отметил, что необходимо использовать любые варианты привлечения внимания к обстрелам города и донести до мировой общественности, что данная ситуация недопустима. "Я считаю, просто необходимо международным организациям, которые занимаются такого рода деятельностью, активизировать свою работу с тем, чтобы повлиять на руководство Украины. Такие атаки на мирный город недопустимы", - сказал Сеновоз.

https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

https://ria.ru/20240616/rogov-1953279257.html

энергодар

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энергодар, украина, магатэ