https://ria.ru/20240622/energodar-1954723848.html

Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановили

Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановили - РИА Новости, 22.06.2024

Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановили

Энергоснабжение Энергодара после атаки украинских войск на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:37

2024-06-22T14:37

2024-06-22T14:37

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Энергоснабжение Энергодара после атаки украинских войск на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале."Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено. Ремонтные работы на трансформаторе, пострадавшем во время атаки, завершены", - написал Сеновоз.Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды.

https://ria.ru/20240621/energodar-1954633429.html

энергодар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

энергодар, вооруженные силы украины