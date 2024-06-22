https://ria.ru/20240622/energodar-1954723848.html
Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановили
Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановили - РИА Новости, 22.06.2024
Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановили
Энергоснабжение Энергодара после атаки украинских войск на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:37
2024-06-22T14:37
2024-06-22T14:37
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951309_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_ef2f91d0ead65294a0e719eeaef94da5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Энергоснабжение Энергодара после атаки украинских войск на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале."Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено. Ремонтные работы на трансформаторе, пострадавшем во время атаки, завершены", - написал Сеновоз.Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды.
https://ria.ru/20240621/energodar-1954633429.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951309_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_3f804fae3f7b0d38a99a475d358dfe70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины
Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановили
Сеновоз: энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ полностью восстановили