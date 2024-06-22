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Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановили - РИА Новости, 22.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/energodar-1954723848.html
Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановили
Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановили - РИА Новости, 22.06.2024
Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановили
Энергоснабжение Энергодара после атаки украинских войск на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:37
2024-06-22T14:37
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Энергоснабжение Энергодара после атаки украинских войск на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале."Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено. Ремонтные работы на трансформаторе, пострадавшем во время атаки, завершены", - написал Сеновоз.Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды.
https://ria.ru/20240621/energodar-1954633429.html
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энергодар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины
Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ восстановили

Сеновоз: энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ полностью восстановили

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Энергоснабжение Энергодара после атаки украинских войск на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено, сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.
«
"Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга" полностью восстановлено. Ремонтные работы на трансформаторе, пострадавшем во время атаки, завершены", - написал Сеновоз.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы Украины
 
 
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