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Информацию о новой атаке ВСУ на Энергодар доведут до МАГАТЭ - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 22.06.2024 (обновлено: 00:36 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/energodar-1954646276.html
Информацию о новой атаке ВСУ на Энергодар доведут до МАГАТЭ
Информацию о новой атаке ВСУ на Энергодар доведут до МАГАТЭ - РИА Новости, 22.06.2024
Информацию о новой атаке ВСУ на Энергодар доведут до МАГАТЭ
Информацию о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, доведут до МАГАТЭ, сообщила РИА РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T00:03
2024-06-22T00:36
специальная военная операция на украине
энергодар
европа
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Информацию о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, доведут до МАГАТЭ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч". "Информацию о новой атаке на подстанцию и город мы доведем до инспекторов МАГАТЭ. Мы также предложим им самим оценить масштаб и степень разрушения, как только будет безопасно", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240604/dron-1950381779.html
https://ria.ru/20240620/zaes-1954325984.html
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энергодар, европа, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, В мире
Информацию о новой атаке ВСУ на Энергодар доведут до МАГАТЭ

Представитель ЗАЭС Яшина: информацию об атаке ВСУ на Энергодар доведут до МАГАТЭ

© РИА НовостиПодстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
Подстанция Луч в Энергодаре, атакованная украинскими войсками
© РИА Новости
Подстанция "Луч" в Энергодаре, атакованная украинскими войсками. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Информацию о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, доведут до МАГАТЭ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
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"Информацию о новой атаке на подстанцию и город мы доведем до инспекторов МАГАТЭ. Мы также предложим им самим оценить масштаб и степень разрушения, как только будет безопасно", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЕвропаМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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