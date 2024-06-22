https://ria.ru/20240622/energodar-1954646276.html

Информацию о новой атаке ВСУ на Энергодар доведут до МАГАТЭ

Информацию о новой атаке ВСУ на Энергодар доведут до МАГАТЭ - РИА Новости, 22.06.2024

Информацию о новой атаке ВСУ на Энергодар доведут до МАГАТЭ

Информацию о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, доведут до МАГАТЭ, сообщила РИА РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T00:03

2024-06-22T00:03

2024-06-22T00:36

специальная военная операция на украине

энергодар

европа

магатэ

вооруженные силы украины

запорожская аэс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954175509_3:0:3239:1820_1920x0_80_0_0_ed83b25718b92dba83733d37368c4820.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Информацию о новой атаке украинских войск на ключевую энергетическую инфраструктуру Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, доведут до МАГАТЭ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу ВСУ нанесли удар дроном по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч". "Информацию о новой атаке на подстанцию и город мы доведем до инспекторов МАГАТЭ. Мы также предложим им самим оценить масштаб и степень разрушения, как только будет безопасно", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240604/dron-1950381779.html

https://ria.ru/20240620/zaes-1954325984.html

энергодар

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, европа, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, в мире