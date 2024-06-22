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Украинцев предупредили о жестких ограничениях энергоснабжения зимой - РИА Новости, 22.06.2024
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18:33 22.06.2024 (обновлено: 19:02 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/elektrichestvo-1954764533.html
Украинцев предупредили о жестких ограничениях энергоснабжения зимой
Украинцев предупредили о жестких ограничениях энергоснабжения зимой - РИА Новости, 22.06.2024
Украинцев предупредили о жестких ограничениях энергоснабжения зимой
Украинцы зимой смогут пользоваться электричеством менее четырех часов в день, если власти не примут необходимые меры по восстановлению энергосистемы, заявил... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T18:33
2024-06-22T19:02
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Украинцы зимой смогут пользоваться электричеством менее четырех часов в день, если власти не примут необходимые меры по восстановлению энергосистемы, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. "Если мы не восстановим существующие поврежденные электростанции, если мы не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если мы не построим эти установки распределенной генерации хотя бы в некоторых местах... то у людей будет электричество в течение менее чем четырех часов в день... У нас осталось 120 дней до начала отопительного сезона", - заявил Сахарук американскому телеканалу CNN. Ранее в июне глава ДТЭК сообщал, что Украина постарается восстановить хотя бы половину мощности угольных теплоэлектростанций к началу отопительного сезона.
https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954400934.html
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в мире, украина, дтэк
В мире, Украина, ДТЭК
Украинцев предупредили о жестких ограничениях энергоснабжения зимой

ДТЭК: украинцы зимой смогут использовать электричество менее 4 часов в день

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Украинцы зимой смогут пользоваться электричеством менее четырех часов в день, если власти не примут необходимые меры по восстановлению энергосистемы, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.
«
"Если мы не восстановим существующие поврежденные электростанции, если мы не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если мы не построим эти установки распределенной генерации хотя бы в некоторых местах... то у людей будет электричество в течение менее чем четырех часов в день... У нас осталось 120 дней до начала отопительного сезона", - заявил Сахарук американскому телеканалу CNN.
Ранее в июне глава ДТЭК сообщал, что Украина постарается восстановить хотя бы половину мощности угольных теплоэлектростанций к началу отопительного сезона.
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