https://ria.ru/20240622/efimov-1954651791.html

Ефимов: в Нагатино-Садовниках по КРТ возведут жилой квартал

Ефимов: в Нагатино-Садовниках по КРТ возведут жилой квартал - РИА Новости, 22.06.2024

Ефимов: в Нагатино-Садовниках по КРТ возведут жилой квартал

В московском районе Нагатино-Садовники на территории 6,23 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал, рассказал заммэра... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:08

2024-06-22T13:08

2024-06-22T13:42

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_916af7f52d9768392df65c7f706180fc.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В московском районе Нагатино-Садовники на территории 6,23 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Данный участок прилегает к улице Нагатинская, Нагатинской набережной и к 1-му Нагатинскому проезду."На территории площадью 6,23 гектара в Нагатино-Садовниках планируется построить жилой квартал. Там появится свыше 218 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 58 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после его реализации превысит один миллиард рублей. В итоге будет создано более двух тысяч рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участке построят более 130 тысяч квадратных метров жилья и более 87 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, таких как офисы, магазины, места для спорта и проведения выставок и ярмарок.

https://ria.ru/20240621/efimov-1954406468.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва