Ефимов: в Нагатино-Садовниках по КРТ возведут жилой квартал
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В московском районе Нагатино-Садовники на территории 6,23 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Данный участок прилегает к улице Нагатинская, Нагатинской набережной и к 1-му Нагатинскому проезду.
"На территории площадью 6,23 гектара в Нагатино-Садовниках планируется построить жилой квартал. Там появится свыше 218 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 58 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после его реализации превысит один миллиард рублей. В итоге будет создано более двух тысяч рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участке построят более 130 тысяч квадратных метров жилья и более 87 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, таких как офисы, магазины, места для спорта и проведения выставок и ярмарок.