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Ефимов: в Нагатино-Садовниках по КРТ возведут жилой квартал - РИА Новости, 22.06.2024
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13:08 22.06.2024 (обновлено: 13:42 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/efimov-1954651791.html
Ефимов: в Нагатино-Садовниках по КРТ возведут жилой квартал
Ефимов: в Нагатино-Садовниках по КРТ возведут жилой квартал - РИА Новости, 22.06.2024
Ефимов: в Нагатино-Садовниках по КРТ возведут жилой квартал
В московском районе Нагатино-Садовники на территории 6,23 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал, рассказал заммэра... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:08
2024-06-22T13:42
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В московском районе Нагатино-Садовники на территории 6,23 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Данный участок прилегает к улице Нагатинская, Нагатинской набережной и к 1-му Нагатинскому проезду."На территории площадью 6,23 гектара в Нагатино-Садовниках планируется построить жилой квартал. Там появится свыше 218 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 58 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после его реализации превысит один миллиард рублей. В итоге будет создано более двух тысяч рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участке построят более 130 тысяч квадратных метров жилья и более 87 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, таких как офисы, магазины, места для спорта и проведения выставок и ярмарок.
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владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва

Ефимов: в Нагатино-Садовниках по КРТ возведут жилой квартал

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В московском районе Нагатино-Садовники на территории 6,23 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят жилой квартал, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Данный участок прилегает к улице Нагатинская, Нагатинской набережной и к 1-му Нагатинскому проезду.
"На территории площадью 6,23 гектара в Нагатино-Садовниках планируется построить жилой квартал. Там появится свыше 218 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 58 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после его реализации превысит один миллиард рублей. В итоге будет создано более двух тысяч рабочих мест", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участке построят более 130 тысяч квадратных метров жилья и более 87 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, таких как офисы, магазины, места для спорта и проведения выставок и ярмарок.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: деловой квартал возведут в Текстильщиках в рамках КРТ
Вчера, 14:05
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс МосквыМосква
 
 
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