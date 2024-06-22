Рейтинг@Mail.ru
В США подтвердили, что авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" покинет Красное море - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/duayt_eyzenkhauer-1954771793.html
В США подтвердили, что авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" покинет Красное море
В США подтвердили, что авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" покинет Красное море - РИА Новости, 22.06.2024
В США подтвердили, что авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" покинет Красное море
Военное командование США приняло решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который с 2023 года находился в Красном море на фоне обострения ситуации на РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:21
2024-06-22T19:21
в мире
космос - риа наука
сша
красное море
ближний восток
дуайт эйзенхауэр
ллойд остин
теодор рузвельт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949721982_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58f72a9ada28904bbd1e8eab3bb3053c.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Военное командование США приняло решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который с 2023 года находился в Красном море на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил неназванный чиновник Пентагона военно-морскому изданию USNI News. "Пришло время вернуть их домой", - сообщил он, комментируя решение Вашингтона вернуть авианосец обратно в США. Собеседник издания добавил, что решение по авианосцу, который является одним из самых старых кораблей американских ВМС, принял шеф Пентагона Ллойд Остин. "Дуайт Эйзенхауэр", у которого в США также распространено прозвище "Айк", находится в регионе уже более восьми месяцев. По данным издания, это время превысило продолжительность размещение любого другого американского авианосца за последние пять лет. До сих пор остается неизвестно, какой из авианосцев прибудет в регион на замену. В качестве одной из опций рассматриваются "Теодор Рузвельт", который в настоящее время находится в Калифорнии на Западном побережье США, а также "Гарри Труман", размещенный на Восточном побережье.
https://ria.ru/20231010/avianosets-1901859696.html
https://ria.ru/20231010/avianosets-1901889874.html
сша
красное море
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949721982_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_752a973001ddc00b3ad2c89fb4e9b788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, сша, красное море, ближний восток, дуайт эйзенхауэр, ллойд остин, теодор рузвельт, министерство обороны сша
В мире, Космос - РИА Наука, США, Красное море, Ближний Восток, Дуайт Эйзенхауэр, Ллойд Остин, Теодор Рузвельт, Министерство обороны США
В США подтвердили, что авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" покинет Красное море

Пентагон принял решение вернуть из Красного моря авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"

© AP Photo / U.S. Navy/Information Technician Second Class Ruskin NavalАмериканский авианосец "Эйзенхауэр"
Американский авианосец Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / U.S. Navy/Information Technician Second Class Ruskin Naval
Американский авианосец "Эйзенхауэр". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Военное командование США приняло решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который с 2023 года находился в Красном море на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил неназванный чиновник Пентагона военно-морскому изданию USNI News.
"Пришло время вернуть их домой", - сообщил он, комментируя решение Вашингтона вернуть авианосец обратно в США.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган
10 октября 2023, 19:19
Собеседник издания добавил, что решение по авианосцу, который является одним из самых старых кораблей американских ВМС, принял шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Дуайт Эйзенхауэр", у которого в США также распространено прозвище "Айк", находится в регионе уже более восьми месяцев.
По данным издания, это время превысило продолжительность размещение любого другого американского авианосца за последние пять лет.
До сих пор остается неизвестно, какой из авианосцев прибудет в регион на замену. В качестве одной из опций рассматриваются "Теодор Рузвельт", который в настоящее время находится в Калифорнии на Западном побережье США, а также "Гарри Труман", размещенный на Восточном побережье.
Американский авианосец Джеральд Форд в восточной части Средиземного моря. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря
10 октября 2023, 23:44
 
В миреКосмос - РИА НаукаСШАКрасное мореБлижний ВостокДуайт ЭйзенхауэрЛлойд ОстинТеодор РузвельтМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала