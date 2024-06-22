https://ria.ru/20240622/duayt_eyzenkhauer-1954771793.html

В США подтвердили, что авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" покинет Красное море

В США подтвердили, что авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" покинет Красное море - РИА Новости, 22.06.2024

В США подтвердили, что авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" покинет Красное море

Военное командование США приняло решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который с 2023 года находился в Красном море на фоне обострения ситуации на РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T19:21

2024-06-22T19:21

2024-06-22T19:21

в мире

космос - риа наука

сша

красное море

ближний восток

дуайт эйзенхауэр

ллойд остин

теодор рузвельт

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Военное командование США приняло решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который с 2023 года находился в Красном море на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил неназванный чиновник Пентагона военно-морскому изданию USNI News. "Пришло время вернуть их домой", - сообщил он, комментируя решение Вашингтона вернуть авианосец обратно в США. Собеседник издания добавил, что решение по авианосцу, который является одним из самых старых кораблей американских ВМС, принял шеф Пентагона Ллойд Остин. "Дуайт Эйзенхауэр", у которого в США также распространено прозвище "Айк", находится в регионе уже более восьми месяцев. По данным издания, это время превысило продолжительность размещение любого другого американского авианосца за последние пять лет. До сих пор остается неизвестно, какой из авианосцев прибудет в регион на замену. В качестве одной из опций рассматриваются "Теодор Рузвельт", который в настоящее время находится в Калифорнии на Западном побережье США, а также "Гарри Труман", размещенный на Восточном побережье.

https://ria.ru/20231010/avianosets-1901859696.html

https://ria.ru/20231010/avianosets-1901889874.html

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красное море

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, сша, красное море, ближний восток, дуайт эйзенхауэр, ллойд остин, теодор рузвельт, министерство обороны сша