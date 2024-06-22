https://ria.ru/20240622/duayt_eyzenkhauer-1954771793.html
В США подтвердили, что авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" покинет Красное море
В США подтвердили, что авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" покинет Красное море - РИА Новости, 22.06.2024
В США подтвердили, что авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" покинет Красное море
Военное командование США приняло решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который с 2023 года находился в Красном море на фоне обострения ситуации на РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:21
2024-06-22T19:21
2024-06-22T19:21
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Военное командование США приняло решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который с 2023 года находился в Красном море на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил неназванный чиновник Пентагона военно-морскому изданию USNI News. "Пришло время вернуть их домой", - сообщил он, комментируя решение Вашингтона вернуть авианосец обратно в США. Собеседник издания добавил, что решение по авианосцу, который является одним из самых старых кораблей американских ВМС, принял шеф Пентагона Ллойд Остин. "Дуайт Эйзенхауэр", у которого в США также распространено прозвище "Айк", находится в регионе уже более восьми месяцев. По данным издания, это время превысило продолжительность размещение любого другого американского авианосца за последние пять лет. До сих пор остается неизвестно, какой из авианосцев прибудет в регион на замену. В качестве одной из опций рассматриваются "Теодор Рузвельт", который в настоящее время находится в Калифорнии на Западном побережье США, а также "Гарри Труман", размещенный на Восточном побережье.
https://ria.ru/20231010/avianosets-1901859696.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, космос - риа наука, сша, красное море, ближний восток, дуайт эйзенхауэр, ллойд остин, теодор рузвельт, министерство обороны сша
В мире, Космос - РИА Наука, США, Красное море, Ближний Восток, Дуайт Эйзенхауэр, Ллойд Остин, Теодор Рузвельт, Министерство обороны США
В США подтвердили, что авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" покинет Красное море
Пентагон принял решение вернуть из Красного моря авианосец "Дуайт Эйзенхауэр"
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости.
Военное командование США приняло решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который с 2023 года находился в Красном море на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил неназванный чиновник Пентагона военно-морскому изданию USNI News
.
"Пришло время вернуть их домой", - сообщил он, комментируя решение Вашингтона вернуть авианосец обратно в США.
Собеседник издания добавил, что решение по авианосцу, который является одним из самых старых кораблей американских ВМС, принял шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Дуайт Эйзенхауэр", у которого в США также распространено прозвище "Айк", находится в регионе уже более восьми месяцев.
По данным издания, это время превысило продолжительность размещение любого другого американского авианосца за последние пять лет.
До сих пор остается неизвестно, какой из авианосцев прибудет в регион на замену. В качестве одной из опций рассматриваются "Теодор Рузвельт", который в настоящее время находится в Калифорнии на Западном побережье США, а также "Гарри Труман", размещенный на Восточном побережье.