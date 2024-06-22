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В Румынии сообщили, что летом приступят к производству собственных БПЛА
В Румынии сообщили, что летом приступят к производству собственных БПЛА - РИА Новости, 22.06.2024
В Румынии сообщили, что летом приступят к производству собственных БПЛА
Румыния планирует до конца года разработать собственный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и открыть центр подготовки операторов дронов, заявил местным СМИ... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:10
2024-06-22T14:10
2024-06-22T14:10
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КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. Румыния планирует до конца года разработать собственный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и открыть центр подготовки операторов дронов, заявил местным СМИ министр экономики Раду Опря. "Мы убеждены, что до конца лета у нас будет готов план проекта для румынского беспилотника. До конца года проект будет реализован. А компания Carfil, представительство госпредприятия Romarm, намерена открыть центр подготовки операторов БПЛА как для гражданских, так и для военных целей ", - цитирует Опрю Radio Romania. Министр отметил, что компания Carfil заключила соглашение с американской Periscope Aviation о производстве их беспилотника в Румынии, который сейчас выпускается в Китае.
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в мире, технологии, румыния, китай
В мире, Технологии, Румыния, Китай
В Румынии сообщили, что летом приступят к производству собственных БПЛА
В Румынии сообщили, что к концу лета приступят к производству собственных БПЛА