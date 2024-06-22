https://ria.ru/20240622/bessmertie-1954248692.html

"Мы зависим от них". Как католические монахи раскрыли "секрет бессмертия"

"Мы зависим от них". Как католические монахи раскрыли "секрет бессмертия" - РИА Новости, 22.06.2024

"Мы зависим от них". Как католические монахи раскрыли "секрет бессмертия"

Мумии, как известно, — визитная карточка Страны фараонов. Но увидеть их можно и в Европе. Причем не только в музеях. Свои секреты бальзамирования были и у... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T08:00

2024-06-22T08:00

2024-06-22T08:08

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европа

толедо

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Мумии, как известно, — визитная карточка Страны фараонов. Но увидеть их можно и в Европе. Причем не только в музеях. Свои секреты бальзамирования были и у христианских монахов. Современные исследователи пытаются выяснить, что это за технология.Знакомство длиной в тысячу летВот уже десять веков в центре Дублина стоит церковь Святого Михана. После спуска по крутой узкой лестнице в подвал будто оказываешься в египетской гробнице.Это крипта. Длинные мрачные коридоры ведут к небольшим камерам. Там плечом к плечу покоятся останки людей, умерших кто пятьсот, а кто и тысячу лет назад. В свое время быть погребенными здесь мечтали самые богатые и знатные.Дело в том, что тела в подземелье не разлагаются. "Их плоть имеет цвет кожи, — писал почти сто лет назад английский путешественник Генри Мортон. — И, что еще удивительнее, их суставы не застыли".В углу одной из ниш он обратил внимание на тело со скрещенными ногами. "Вы можете обменяться с ним рукопожатием", — пошутил с гостем священник. Мортон наклонился и с изумлением увидел неповрежденные ногти человека, скончавшегося несколько веков назад.Эти останки сегодня особенно популярны у туристов, приезжающих сюда со всего света. Скрещенные ноги указывают на то, что покойный был воином-крестоносцем. Значит, умер не позднее XIV столетия. Ни его имени, ни каких-либо биографических сведений история не сохранила.Зато кое-что известно о сохранности тела. Во времена Мортона ученые объясняли это тем, что церковь Святого Михана построена на болоте. Пары метана создавали определенный микроклимат и благоприятные условия для естественной консервации.Альтернативная версия: дубовая роща и дубильные вещества. Принцип тот же.Современные исследователи уверены: обе версии ложные. Стены подвала — известняк. Этот камень поглощает избыток влаги в воздухе, а также тепло, сохраняя прохладу в жаркое время года.Любой каприз за ваши деньгиПодобные вернисажи смерти — не редкость в Старом Свете. Например, ими богаты церкви испанского Толедо. Сан-Андрес, Санто-Доминго-эль-Реаль, Сан-Роман — здесь помог сухой и умеренно влажный климат.Но, пожалуй, ничто не сравнится по масштабам с капуцинскими катакомбами в Палермо. Более восьми тысяч мумифицированных тел XVII-XIX веков. Это одна из главных достопримечательностей Сицилии.В 1599-м монахи сделали шокирующее открытие: при перезахоронении останков не увидели признаков тления. Капуцины решили провести эксперимент и положили недавно почившего брата Сильвестро из Губбио в катакомбы.Тело мумифицировалось. С тех пор монастырское подземелье стало желанным для многих знатных горожан местом упокоения. И технологию выработали: покойника обезвоживали, затем укладывали на полгода на керамические трубы и после промывали уксусом.Деньги на содержание покойников брали у их родственников. Наиболее состоятельные даже доплачивали, чтобы предок был одет по последней моде. Как только взносы прекращались, капуцины убирали мумию в долгий ящик.Беспокойное хозяйствоВ XXI веке катакомбами заинтересовались ученые.В 2007-м запустили проект исследования палермских мумий. В результате узнали о рационе умерших столетия назад людей, их болезнях и методах бальзамировки. А в 2021-м команда биоархеологов из Университета Стаффордшира получила долгожданный доступ к детским мумиям.В дублинской церкви ученые пока не работают. И вообще ирландцам очень не повезло.В феврале 2019-го неизвестные взломали склеп и украли несколько черепов, в том числе и того самого крестоносца. Не для продажи — забавы ради. Черепом средневекового воина мародеры сыграли в футбол.Артефакты с трудом удалось вернуть. И беды на том не закончились. Буквально на днях, в середине июня, охранник — мигрант из Румынии — по неясным полиции и ему самому причинам поджег гробницу. Мумии пострадали от огня, а затем — от воды из пожарных брандспойтов.Архидиакон Дублина и викарий церкви Святого Михаила Дэвид Пирпойнт назвал произошедшее катастрофой для города. "Мы зависим от туристических доходов, — пояснил он. — Если у нас не будет склепов и того, что в них, денег не хватит".Мумии пока переправили в Национальный музей Ирландии. Духовенство поддерживает связь со специалистами и надеется на лучшее. Но, как с грустью констатировал Пирпойнт, ценные экспонаты, "скорее всего, уничтожены" и "не подлежат восстановлению".

https://ria.ru/20240615/podzag-1952897271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

дублин, европа, толедо, аналитика - религия и мировоззрение