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Над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 22.06.2024 (обновлено: 21:19 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954787408.html
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 22.06.2024
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа
Два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T21:12
2024-06-22T21:19
специальная военная операция на украине
брянская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа

Богомаз: над Брянской областью уничтожили два беспилотника, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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