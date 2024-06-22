https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954787408.html
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 22.06.2024
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа
Два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T21:12
2024-06-22T21:12
2024-06-22T21:19
специальная военная операция на украине
брянская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа
Богомаз: над Брянской областью уничтожили два беспилотника, пострадавших нет