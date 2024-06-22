https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954787408.html

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 22.06.2024

Над Брянской областью уничтожили два беспилотника самолетного типа

Два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T21:12

2024-06-22T21:12

2024-06-22T21:19

специальная военная операция на украине

брянская область

украина

вооруженные силы украины

происшествия

александр богомаз

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

украина

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Наталья Макарова

брянская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз