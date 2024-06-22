https://ria.ru/20240622/belorussiya-1954793266.html

В Минске заявили, что мир оказался на пороге глобального конфликта

В Минске заявили, что мир оказался на пороге глобального конфликта - РИА Новости, 22.06.2024

В Минске заявили, что мир оказался на пороге глобального конфликта

Председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что мир оказался на пороге глобального конфликта. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T22:22

2024-06-22T22:22

2024-06-22T22:22

в мире

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МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что мир оказался на пороге глобального конфликта. "Спустя всего восемь десятилетий благополучной жизни (после окончания Второй мировой войны - ред.) планета вновь оказалась на пороге глобального конфликта. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может оборвать тонкую ткань мирного времени, обрекая большую часть человечества на неминуемую гибель", - говорится в обращении председателя верхней палаты парламента Белоруссии по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Обращение опубликовано в Telegram-канале палаты. Кочанова подчеркнула, что "белорусский народ, как никто знающий цену мира и победы, сохраняет историческую память и решительно защищает историческую правду, дабы не повторить событий прошлого" . "Суверенитет и независимость - наше самое главное достояние, наши ориентиры и непреходящие ценности, формирующие фундамент мирного созидательного развития белорусской государственности", - добавила спикер верхней палаты парламента.

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Наталья Макарова

в мире, белоруссия, наталья кочанова, минск