В Белоруссии заявили о попытках Запада развязать новый конфликт
Вольфович: политики на Западе хотят нового разрушительного конфликта в Европе
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Некоторые западные политики пытаются развязать новый разрушительный конфликт на территории Европы, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, чьи слова приводит агентство Белта.
"Сегодня некоторые политики на Западе пытаются переписать историю, стирают с лица земли памятники воинам-освободителям, принижают вклад Красной армии в дело Победы, в освобождение стран Европы от коричневой чумы фашизма, подливают масло в огонь войны на территории Украины. Они нагнетают напряжение на западных границах (Белоруссии – ред.), разрушают десятилетиями наработанные экономические и гуманитарные связи между нашими народами, заявляют о применении ядерного оружия, не понимая, к каким последствиям это может привести. Своими действиями они подталкивают развязывание нового разрушительного конфликта на территории Европы", - приводит слова Вольфовича Белта.
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Вместе с тем Вольфович отметил, что белорусы помнят свою истории, гордятся ей и никому не дадут ее уничтожить. "Сегодня главной задачей руководства страны является обеспечение мира и безопасности наших граждан. А гарантом этого выступают вооруженные силы, другие войска и воинские формирования - все элементы системы обеспечения национальной безопасности. Сегодня военная организация государства в состоянии дать отпор любому агрессору и нанести неприемлемый ущерб", - сказал Вольфович.
Он отметил, что в республике дорожат тем, что завоевано дедами, преклоняют голову перед памятью о том, что сделано ими. "Благодаря им мы живем под мирным голубым небом. Мы это будем помнить всегда. Светлая память погибшим за Отечество, сложившим головы за свободу и независимость", - констатировал госсекретарь.