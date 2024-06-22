https://ria.ru/20240622/belorussiya-1954686275.html

В Белоруссии рассказали о ходе проверки готовности армии

В Белоруссии рассказали о ходе проверки готовности армии - РИА Новости, 22.06.2024

В Белоруссии рассказали о ходе проверки готовности армии

Подразделения зенитных ракетных войск, ракетных войск и артиллерии заступили на боевое дежурство в рамках проверки боеготовности армии Белоруссии, сообщила... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:00

2024-06-22T11:00

2024-06-22T11:00

безопасность

белоруссия

гомельская область

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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Подразделения зенитных ракетных войск, ракетных войск и артиллерии заступили на боевое дежурство в рамках проверки боеготовности армии Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии в Telegram-канале. "Продолжается внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Подразделения зенитных ракетных войск, ракетных войск и артиллерии завершили занятие новых позиционных районов и заступили на боевое дежурство", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что привлекаемые к проверке воинские части сил специальных операций осуществили скрытное выдвижение в назначенные районы, организовали охрану и оборону и приступили к их оборудованию в инженерном отношении. Накануне в Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению задач по предназначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. Как отмечали в минобороны, на первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. В дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи. Для проведения проверки задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях.

https://ria.ru/20240621/ucheniya-1954431162.html

https://ria.ru/20240405/belorussiya-1937960657.html

белоруссия

гомельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, белоруссия, гомельская область