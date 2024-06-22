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В Белоруссии рассказали о ходе проверки готовности армии - РИА Новости, 22.06.2024
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11:00 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/belorussiya-1954686275.html
В Белоруссии рассказали о ходе проверки готовности армии
В Белоруссии рассказали о ходе проверки готовности армии - РИА Новости, 22.06.2024
В Белоруссии рассказали о ходе проверки готовности армии
Подразделения зенитных ракетных войск, ракетных войск и артиллерии заступили на боевое дежурство в рамках проверки боеготовности армии Белоруссии, сообщила... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:00
2024-06-22T11:00
безопасность
белоруссия
гомельская область
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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Подразделения зенитных ракетных войск, ракетных войск и артиллерии заступили на боевое дежурство в рамках проверки боеготовности армии Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии в Telegram-канале. "Продолжается внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Подразделения зенитных ракетных войск, ракетных войск и артиллерии завершили занятие новых позиционных районов и заступили на боевое дежурство", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что привлекаемые к проверке воинские части сил специальных операций осуществили скрытное выдвижение в назначенные районы, организовали охрану и оборону и приступили к их оборудованию в инженерном отношении. Накануне в Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению задач по предназначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. Как отмечали в минобороны, на первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. В дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи. Для проведения проверки задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях.
https://ria.ru/20240621/ucheniya-1954431162.html
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безопасность, белоруссия, гомельская область
Безопасность, Белоруссия, Гомельская область
В Белоруссии рассказали о ходе проверки готовности армии

Проверка готовности: ракетные войска Белоруссии заступили на боевое дежурство

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Подразделения зенитных ракетных войск, ракетных войск и артиллерии заступили на боевое дежурство в рамках проверки боеготовности армии Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии в Telegram-канале.
"Продолжается внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил. Подразделения зенитных ракетных войск, ракетных войск и артиллерии завершили занятие новых позиционных районов и заступили на боевое дежурство", - говорится в сообщении министерства.
Боевая техника во время проверки готовности войск в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В Белоруссии началась внезапная проверка готовности войск
Вчера, 09:05
Отмечается, что привлекаемые к проверке воинские части сил специальных операций осуществили скрытное выдвижение в назначенные районы, организовали охрану и оборону и приступили к их оборудованию в инженерном отношении.
Накануне в Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению задач по предназначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.
Как отмечали в минобороны, на первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. В дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи.
Для проведения проверки задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях.
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