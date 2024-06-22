https://ria.ru/20240622/babushkin-1954759462.html

Бабушкин подал документы для участия в выборах главы Астраханской области

Бабушкин подал документы для участия в выборах главы Астраханской области - РИА Новости, 22.06.2024

Бабушкин подал документы для участия в выборах главы Астраханской области

Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что подал документы для участия в выборах главы региона. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T18:04

2024-06-22T18:04

2024-06-22T18:04

политика

астраханская область

игорь бабушкин

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что подал документы для участия в выборах главы региона."Сегодня подал документы в избирательную комиссию о выдвижении в качестве кандидата на должность губернатора Астраханской области. Это решение обдуманное, взвешенное и поддержанное нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, а также коллегами по партии", - написал он в своем Telegram-канале.Бабушкин отметил, что за один срок полномочий решить все проблемы не просто."Мы успешно начали реализовать транспортную реформу, привлекли миллиарды федеральных средств на модернизацию коммунальных сетей. Построили и отремонтировали десятки социальных учреждений: детских садов, школ, медучреждений, культурных и спортивных объектов. Сегодня перед нами стоят новые вызовы и задачи", - добавил глава региона.Ранее кандидатуру Бабушкина на пост губернатора Астраханской области поддержали на заседании президиума регионального отделения партии "Единая Россия". В течение трех следующих дней Бабушкину выдадут документ, на основании которого открывается специальный избирательный счет, а кандидат имеет право начать сбор подписей депутатов в поддержку выдвижения.Выдвижение кандидатов на должность губернатора Астраханской области началось 3 июня и продлится до 3 июля 2024 года. Выборы главы региона пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20240530/vybory-1949335160.html

https://ria.ru/20240417/otnosheniya-1940458338.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, астраханская область, игорь бабушкин, россия