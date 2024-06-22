Бабушкин подал документы для участия в выборах главы Астраханской области
Бабушкин подал документы для участия в выборах губернатора Астраханской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что подал документы для участия в выборах главы региона.
"Сегодня подал документы в избирательную комиссию о выдвижении в качестве кандидата на должность губернатора Астраханской области. Это решение обдуманное, взвешенное и поддержанное нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, а также коллегами по партии", - написал он в своем Telegram-канале.
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Бабушкин отметил, что за один срок полномочий решить все проблемы не просто.
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"Мы успешно начали реализовать транспортную реформу, привлекли миллиарды федеральных средств на модернизацию коммунальных сетей. Построили и отремонтировали десятки социальных учреждений: детских садов, школ, медучреждений, культурных и спортивных объектов. Сегодня перед нами стоят новые вызовы и задачи", - добавил глава региона.
Ранее кандидатуру Бабушкина на пост губернатора Астраханской области поддержали на заседании президиума регионального отделения партии "Единая Россия". В течение трех следующих дней Бабушкину выдадут документ, на основании которого открывается специальный избирательный счет, а кандидат имеет право начать сбор подписей депутатов в поддержку выдвижения.
Выдвижение кандидатов на должность губернатора Астраханской области началось 3 июня и продлится до 3 июля 2024 года. Выборы главы региона пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.