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Бабушкин подал документы для участия в выборах главы Астраханской области - РИА Новости, 22.06.2024
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18:04 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/babushkin-1954759462.html
Бабушкин подал документы для участия в выборах главы Астраханской области
Бабушкин подал документы для участия в выборах главы Астраханской области - РИА Новости, 22.06.2024
Бабушкин подал документы для участия в выборах главы Астраханской области
Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что подал документы для участия в выборах главы региона. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T18:04
2024-06-22T18:04
политика
астраханская область
игорь бабушкин
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что подал документы для участия в выборах главы региона."Сегодня подал документы в избирательную комиссию о выдвижении в качестве кандидата на должность губернатора Астраханской области. Это решение обдуманное, взвешенное и поддержанное нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, а также коллегами по партии", - написал он в своем Telegram-канале.Бабушкин отметил, что за один срок полномочий решить все проблемы не просто."Мы успешно начали реализовать транспортную реформу, привлекли миллиарды федеральных средств на модернизацию коммунальных сетей. Построили и отремонтировали десятки социальных учреждений: детских садов, школ, медучреждений, культурных и спортивных объектов. Сегодня перед нами стоят новые вызовы и задачи", - добавил глава региона.Ранее кандидатуру Бабушкина на пост губернатора Астраханской области поддержали на заседании президиума регионального отделения партии "Единая Россия". В течение трех следующих дней Бабушкину выдадут документ, на основании которого открывается специальный избирательный счет, а кандидат имеет право начать сбор подписей депутатов в поддержку выдвижения.Выдвижение кандидатов на должность губернатора Астраханской области началось 3 июня и продлится до 3 июля 2024 года. Выборы главы региона пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240530/vybory-1949335160.html
https://ria.ru/20240417/otnosheniya-1940458338.html
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политика, астраханская область, игорь бабушкин, россия
Политика, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Россия
Бабушкин подал документы для участия в выборах главы Астраханской области

Бабушкин подал документы для участия в выборах губернатора Астраханской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что подал документы для участия в выборах главы региона.
"Сегодня подал документы в избирательную комиссию о выдвижении в качестве кандидата на должность губернатора Астраханской области. Это решение обдуманное, взвешенное и поддержанное нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, а также коллегами по партии", - написал он в своем Telegram-канале.
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Бабушкин отметил, что за один срок полномочий решить все проблемы не просто.
«
"Мы успешно начали реализовать транспортную реформу, привлекли миллиарды федеральных средств на модернизацию коммунальных сетей. Построили и отремонтировали десятки социальных учреждений: детских садов, школ, медучреждений, культурных и спортивных объектов. Сегодня перед нами стоят новые вызовы и задачи", - добавил глава региона.
Ранее кандидатуру Бабушкина на пост губернатора Астраханской области поддержали на заседании президиума регионального отделения партии "Единая Россия". В течение трех следующих дней Бабушкину выдадут документ, на основании которого открывается специальный избирательный счет, а кандидат имеет право начать сбор подписей депутатов в поддержку выдвижения.
Выдвижение кандидатов на должность губернатора Астраханской области началось 3 июня и продлится до 3 июля 2024 года. Выборы главы региона пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.
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