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Николай Азаров назвал цель создания военной полиции на Украине - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/azarov-1954701647.html
Николай Азаров назвал цель создания военной полиции на Украине
Николай Азаров назвал цель создания военной полиции на Украине - РИА Новости, 22.06.2024
Николай Азаров назвал цель создания военной полиции на Украине
Украинские власти создают военную полицию, чтобы решить проблему массового дезертирства в ВСУ и пресечь возможность госпереворота, заявил бывший украинский... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:33
2024-06-22T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
николай азаров (политик)
алексей гончаренко
ирина геращенко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украинские власти создают военную полицию, чтобы решить проблему массового дезертирства в ВСУ и пресечь возможность госпереворота, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. "Истинная цель создания Зеленским военной полиции – не только решить проблему массового дезертирства военных, но и пресечь в зародыше возможность военного переворота, как одного из возможных вариантов развития событий", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 19 июня сообщал, что украинский парламент принял в I чтении проект закона о создании военной полиции. Ранее сайт парламента Украины сообщал, что наделенная следственными полномочиями военная полиция будет заниматься розыском и задержанием военных, которые самовольно оставляют места прохождения военной службы. Украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что структура будет комплектоваться за счет численности ВСУ и не сможет превышать 1,5% их численности.
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в мире, украина, россия, николай азаров (политик), алексей гончаренко, ирина геращенко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Николай Азаров (политик), Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Николай Азаров назвал цель создания военной полиции на Украине

Азаров: Зеленский создает военную полицию, чтобы решить проблему дезертирства

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанк Николай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Николай Азаров . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украинские власти создают военную полицию, чтобы решить проблему массового дезертирства в ВСУ и пресечь возможность госпереворота, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
«
"Истинная цель создания Зеленским военной полиции – не только решить проблему массового дезертирства военных, но и пресечь в зародыше возможность военного переворота, как одного из возможных вариантов развития событий", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 19 июня сообщал, что украинский парламент принял в I чтении проект закона о создании военной полиции.
Ранее сайт парламента Украины сообщал, что наделенная следственными полномочиями военная полиция будет заниматься розыском и задержанием военных, которые самовольно оставляют места прохождения военной службы. Украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что структура будет комплектоваться за счет численности ВСУ и не сможет превышать 1,5% их численности.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
ВСУ на фоне нехватки солдат разрешили брать на службу дезертиров
5 июня, 06:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНиколай Азаров (политик)Алексей ГончаренкоИрина ГеращенкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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