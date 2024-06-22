https://ria.ru/20240622/azarov-1954701647.html

Николай Азаров назвал цель создания военной полиции на Украине

Николай Азаров назвал цель создания военной полиции на Украине - РИА Новости, 22.06.2024

Николай Азаров назвал цель создания военной полиции на Украине

Украинские власти создают военную полицию, чтобы решить проблему массового дезертирства в ВСУ и пресечь возможность госпереворота, заявил бывший украинский... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T12:33

2024-06-22T12:33

2024-06-22T12:33

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

николай азаров (политик)

алексей гончаренко

ирина геращенко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Украинские власти создают военную полицию, чтобы решить проблему массового дезертирства в ВСУ и пресечь возможность госпереворота, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. "Истинная цель создания Зеленским военной полиции – не только решить проблему массового дезертирства военных, но и пресечь в зародыше возможность военного переворота, как одного из возможных вариантов развития событий", - написал Азаров в своем Telegram-канале. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 19 июня сообщал, что украинский парламент принял в I чтении проект закона о создании военной полиции. Ранее сайт парламента Украины сообщал, что наделенная следственными полномочиями военная полиция будет заниматься розыском и задержанием военных, которые самовольно оставляют места прохождения военной службы. Украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что структура будет комплектоваться за счет численности ВСУ и не сможет превышать 1,5% их численности.

https://ria.ru/20240605/dezertiry-1950550426.html

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в мире, украина, россия, николай азаров (политик), алексей гончаренко, ирина геращенко, вооруженные силы украины, верховная рада украины