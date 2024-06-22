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В Татарстане создан производственно-учебный авиацентр - РИА Новости, 22.06.2024
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16:12 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/aviatsentr-1954741667.html
В Татарстане создан производственно-учебный авиацентр
В Татарстане создан производственно-учебный авиацентр - РИА Новости, 22.06.2024
В Татарстане создан производственно-учебный авиацентр
Новый производственно-учебный центр, который позволит ежегодно готовить до 3,5 тысячи квалифицированных специалистов для авиастроительных предприятий, а также... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:12
2024-06-22T16:12
республика татарстан
россия
экономика
республика татарстан (татарстан)
уфа
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сергей чемезов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новый производственно-учебный центр, который позволит ежегодно готовить до 3,5 тысячи квалифицированных специалистов для авиастроительных предприятий, а также другие объекты созданы в Татарстане при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба госкорпорации развития. Производственно-учебный центр построен на Казанском вертолетном заводе, принадлежащем холдингу "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех). Центр имеет 15 производственных участков, 12 лабораторий и 21 учебный класс. Для обучения были разработаны образовательные программы по 8 направлениям и 38 профессиям. Комплекс будет выпускать специалистов широкого профиля, освоивших сразу несколько квалификаций, проводить курсы по переподготовке и повышению уровня знаний. Здесь также будут готовить наставников и мастеров для производств. В презентации нового центра приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, руководство холдинга "Вертолеты России", первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман. "Производственно-учебный центр создан для подготовки высококвалифицированных рабочих с учетом потребности татарстанских предприятий. Это первый объект такого уровня в регионе. В конце 2023 года между Республикой Татарстан и Госкорпорацией Ростех было подписано соглашение о реализации в новом центре системы обучения в соответствии с актуальными задачами нашей промышленности. Это большой шаг для решения вопросов, связанных с дефицитом кадров в разных отраслях производства", — сказал на презентации центра Минниханов, его слова привели в Ростехе. Подать заявку на учебу может любой желающий с основным общим образованием или выше. В первый набор учащихся нового центра вошли студенты Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева и сотрудники предприятия. Как отметил первый зампредседателя ВЭБ.РФ, финансирование создания инфраструктуры завода велось в рамках кластерной инвестиционной программы Минпромторга России при поддержке банка ПСБ и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. "Привлекались кредитные средства ПСБ, а ВЭБ.РФ предоставил гарантию и обеспечил льготную процентную ставку на инвестиционной фазе. Запуск производственно-учебного центра подтверждает действенность государственных мер поддержки при реализации стратегически важных для страны проектов", — приводятся в сообщении слова Бравермана. Глава Ростеха отметил на церемонии, что госкорпорация практикует формат производственно-учебных центров с 2019 года. "Создание таких центров обеспечивает принципиально новый уровень подготовки, позволяет учащимся получить передовые знания и востребованные специальности. При этом приоритет отдается практике — она занимает 70% учебного времени. Первый такой комплекс мы открыли в Уфе, затем — в Москве. В прошлом году мы подписали соглашения о сотрудничестве по подготовке специалистов с Пермским краем и Ярославской областью, а также с Татарстаном. И сегодня мы уже можем оценить реализацию этого проекта здесь, в Казани", — сказал Чемезов, которого цитирует пресс-служба Ростеха.
https://ria.ru/20240607/minnikhanov-1951315024.html
https://ria.ru/20240606/perevozki-1951132838.html
https://ria.ru/20240529/podderzhka-1949226209.html
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россия, экономика, республика татарстан (татарстан), уфа, рустам минниханов, сергей чемезов, александр браверман, ростех, вертолеты россии, казанский вертолетный завод
Республика Татарстан, Россия, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Уфа, Рустам Минниханов, Сергей Чемезов, Александр Браверман, Ростех, Вертолеты России, Казанский вертолетный завод

В Татарстане создан производственно-учебный авиацентр

© Фото : ВЭБ.РФНа новом производственно-учебном авиацентре в Татарстане
На новом производственно-учебном авиацентре в Татарстане - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : ВЭБ.РФ
На новом производственно-учебном авиацентре в Татарстане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новый производственно-учебный центр, который позволит ежегодно готовить до 3,5 тысячи квалифицированных специалистов для авиастроительных предприятий, а также другие объекты созданы в Татарстане при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба госкорпорации развития.
Производственно-учебный центр построен на Казанском вертолетном заводе, принадлежащем холдингу "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех).
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Центр имеет 15 производственных участков, 12 лабораторий и 21 учебный класс. Для обучения были разработаны образовательные программы по 8 направлениям и 38 профессиям. Комплекс будет выпускать специалистов широкого профиля, освоивших сразу несколько квалификаций, проводить курсы по переподготовке и повышению уровня знаний. Здесь также будут готовить наставников и мастеров для производств.
В презентации нового центра приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, руководство холдинга "Вертолеты России", первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман.
"Производственно-учебный центр создан для подготовки высококвалифицированных рабочих с учетом потребности татарстанских предприятий. Это первый объект такого уровня в регионе. В конце 2023 года между Республикой Татарстан и Госкорпорацией Ростех было подписано соглашение о реализации в новом центре системы обучения в соответствии с актуальными задачами нашей промышленности. Это большой шаг для решения вопросов, связанных с дефицитом кадров в разных отраслях производства", — сказал на презентации центра Минниханов, его слова привели в Ростехе.
Подать заявку на учебу может любой желающий с основным общим образованием или выше. В первый набор учащихся нового центра вошли студенты Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева и сотрудники предприятия.
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Как отметил первый зампредседателя ВЭБ.РФ, финансирование создания инфраструктуры завода велось в рамках кластерной инвестиционной программы Минпромторга России при поддержке банка ПСБ и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
"Привлекались кредитные средства ПСБ, а ВЭБ.РФ предоставил гарантию и обеспечил льготную процентную ставку на инвестиционной фазе. Запуск производственно-учебного центра подтверждает действенность государственных мер поддержки при реализации стратегически важных для страны проектов", — приводятся в сообщении слова Бравермана.
Глава Ростеха отметил на церемонии, что госкорпорация практикует формат производственно-учебных центров с 2019 года.
"Создание таких центров обеспечивает принципиально новый уровень подготовки, позволяет учащимся получить передовые знания и востребованные специальности. При этом приоритет отдается практике — она занимает 70% учебного времени. Первый такой комплекс мы открыли в Уфе, затем — в Москве. В прошлом году мы подписали соглашения о сотрудничестве по подготовке специалистов с Пермским краем и Ярославской областью, а также с Татарстаном. И сегодня мы уже можем оценить реализацию этого проекта здесь, в Казани", — сказал Чемезов, которого цитирует пресс-служба Ростеха.
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Республика ТатарстанРоссияЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)УфаРустам МиннихановСергей ЧемезовАлександр БраверманРостехВертолеты РоссииКазанский вертолетный завод
 
 
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