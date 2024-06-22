https://ria.ru/20240622/aviatsentr-1954741667.html

В Татарстане создан производственно-учебный авиацентр

В Татарстане создан производственно-учебный авиацентр - РИА Новости, 22.06.2024

В Татарстане создан производственно-учебный авиацентр

Новый производственно-учебный центр, который позволит ежегодно готовить до 3,5 тысячи квалифицированных специалистов для авиастроительных предприятий, а также... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:12

2024-06-22T16:12

2024-06-22T16:12

республика татарстан

россия

экономика

республика татарстан (татарстан)

уфа

рустам минниханов

сергей чемезов

александр браверман

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954740691_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_52441d832606e20171e06fc60937533f.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новый производственно-учебный центр, который позволит ежегодно готовить до 3,5 тысячи квалифицированных специалистов для авиастроительных предприятий, а также другие объекты созданы в Татарстане при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба госкорпорации развития. Производственно-учебный центр построен на Казанском вертолетном заводе, принадлежащем холдингу "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех). Центр имеет 15 производственных участков, 12 лабораторий и 21 учебный класс. Для обучения были разработаны образовательные программы по 8 направлениям и 38 профессиям. Комплекс будет выпускать специалистов широкого профиля, освоивших сразу несколько квалификаций, проводить курсы по переподготовке и повышению уровня знаний. Здесь также будут готовить наставников и мастеров для производств. В презентации нового центра приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, руководство холдинга "Вертолеты России", первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман. "Производственно-учебный центр создан для подготовки высококвалифицированных рабочих с учетом потребности татарстанских предприятий. Это первый объект такого уровня в регионе. В конце 2023 года между Республикой Татарстан и Госкорпорацией Ростех было подписано соглашение о реализации в новом центре системы обучения в соответствии с актуальными задачами нашей промышленности. Это большой шаг для решения вопросов, связанных с дефицитом кадров в разных отраслях производства", — сказал на презентации центра Минниханов, его слова привели в Ростехе. Подать заявку на учебу может любой желающий с основным общим образованием или выше. В первый набор учащихся нового центра вошли студенты Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева и сотрудники предприятия. Как отметил первый зампредседателя ВЭБ.РФ, финансирование создания инфраструктуры завода велось в рамках кластерной инвестиционной программы Минпромторга России при поддержке банка ПСБ и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. "Привлекались кредитные средства ПСБ, а ВЭБ.РФ предоставил гарантию и обеспечил льготную процентную ставку на инвестиционной фазе. Запуск производственно-учебного центра подтверждает действенность государственных мер поддержки при реализации стратегически важных для страны проектов", — приводятся в сообщении слова Бравермана. Глава Ростеха отметил на церемонии, что госкорпорация практикует формат производственно-учебных центров с 2019 года. "Создание таких центров обеспечивает принципиально новый уровень подготовки, позволяет учащимся получить передовые знания и востребованные специальности. При этом приоритет отдается практике — она занимает 70% учебного времени. Первый такой комплекс мы открыли в Уфе, затем — в Москве. В прошлом году мы подписали соглашения о сотрудничестве по подготовке специалистов с Пермским краем и Ярославской областью, а также с Татарстаном. И сегодня мы уже можем оценить реализацию этого проекта здесь, в Казани", — сказал Чемезов, которого цитирует пресс-служба Ростеха.

https://ria.ru/20240607/minnikhanov-1951315024.html

https://ria.ru/20240606/perevozki-1951132838.html

https://ria.ru/20240529/podderzhka-1949226209.html

россия

республика татарстан (татарстан)

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, республика татарстан (татарстан), уфа, рустам минниханов, сергей чемезов, александр браверман, ростех, вертолеты россии, казанский вертолетный завод