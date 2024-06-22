В Татарстане создан производственно-учебный авиацентр
© Фото : ВЭБ.РФНа новом производственно-учебном авиацентре в Татарстане
© Фото : ВЭБ.РФ
На новом производственно-учебном авиацентре в Татарстане
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новый производственно-учебный центр, который позволит ежегодно готовить до 3,5 тысячи квалифицированных специалистов для авиастроительных предприятий, а также другие объекты созданы в Татарстане при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба госкорпорации развития.
Производственно-учебный центр построен на Казанском вертолетном заводе, принадлежащем холдингу "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех).
Центр имеет 15 производственных участков, 12 лабораторий и 21 учебный класс. Для обучения были разработаны образовательные программы по 8 направлениям и 38 профессиям. Комплекс будет выпускать специалистов широкого профиля, освоивших сразу несколько квалификаций, проводить курсы по переподготовке и повышению уровня знаний. Здесь также будут готовить наставников и мастеров для производств.
В презентации нового центра приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, руководство холдинга "Вертолеты России", первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман.
"Производственно-учебный центр создан для подготовки высококвалифицированных рабочих с учетом потребности татарстанских предприятий. Это первый объект такого уровня в регионе. В конце 2023 года между Республикой Татарстан и Госкорпорацией Ростех было подписано соглашение о реализации в новом центре системы обучения в соответствии с актуальными задачами нашей промышленности. Это большой шаг для решения вопросов, связанных с дефицитом кадров в разных отраслях производства", — сказал на презентации центра Минниханов, его слова привели в Ростехе.
Подать заявку на учебу может любой желающий с основным общим образованием или выше. В первый набор учащихся нового центра вошли студенты Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева и сотрудники предприятия.
Как отметил первый зампредседателя ВЭБ.РФ, финансирование создания инфраструктуры завода велось в рамках кластерной инвестиционной программы Минпромторга России при поддержке банка ПСБ и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
"Привлекались кредитные средства ПСБ, а ВЭБ.РФ предоставил гарантию и обеспечил льготную процентную ставку на инвестиционной фазе. Запуск производственно-учебного центра подтверждает действенность государственных мер поддержки при реализации стратегически важных для страны проектов", — приводятся в сообщении слова Бравермана.
Глава Ростеха отметил на церемонии, что госкорпорация практикует формат производственно-учебных центров с 2019 года.
"Создание таких центров обеспечивает принципиально новый уровень подготовки, позволяет учащимся получить передовые знания и востребованные специальности. При этом приоритет отдается практике — она занимает 70% учебного времени. Первый такой комплекс мы открыли в Уфе, затем — в Москве. В прошлом году мы подписали соглашения о сотрудничестве по подготовке специалистов с Пермским краем и Ярославской областью, а также с Татарстаном. И сегодня мы уже можем оценить реализацию этого проекта здесь, в Казани", — сказал Чемезов, которого цитирует пресс-служба Ростеха.