https://ria.ru/20240622/avianosets-1954750479.html

СМИ: атомный авианосец США покинет Красное море после ударов хуситов

СМИ: атомный авианосец США покинет Красное море после ударов хуситов - РИА Новости, 22.06.2024

СМИ: атомный авианосец США покинет Красное море после ударов хуситов

Американский атомный авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", выполнявший операции против йеменских хуситов, покинет Красное море, сообщил телеканал NBC News. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:59

2024-06-22T16:59

2024-06-22T17:12

в мире

йемен

красное море

сан-диего

дуайт эйзенхауэр

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский атомный авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", выполнявший операции против йеменских хуситов, покинет Красное море, сообщил телеканал NBC News."Командование приказало авианосцу USS Dwight D. Eisenhower, возглавлявшему американские операции против хуситов, вернуться домой", — говорится в публикации.Уточняется, что корабль находился недалеко от Йемена около восьми месяцев. На смену ему придет атомный авианосец Theodore Roosevelt, который вышел из Сан-Диего.В конце мая член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Хузам аль-Асад сообщил, что Вооруженные силы страны ударили по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море в ответ на атаку со стороны США и Великобритании.Хузам аль-Асад подчеркнул, что удары по американским, британским и израильским целям будут продолжаться, исходя из "права на ответ, гарантированного Йемену, а также в рамках поддержки их народа в секторе Газа".Ситуация в ЙеменеДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240622/stsenariy-1954744196.html

https://ria.ru/20240621/khusity-1954628906.html

https://ria.ru/20240622/rossiya-1954732348.html

йемен

красное море

сан-диего

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, йемен, красное море, сан-диего, дуайт эйзенхауэр, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году