СМИ: атомный авианосец США покинет Красное море после ударов хуситов
NBC: авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" покинет Красное море после ударов хуситов
© AP Photo / U.S. Navy/Information Technician Second Class Ruskin NavalАмериканский авианосец "Эйзенхауэр"
© AP Photo / U.S. Navy/Information Technician Second Class Ruskin Naval
Американский авианосец "Эйзенхауэр". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский атомный авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", выполнявший операции против йеменских хуситов, покинет Красное море, сообщил телеканал NBC News.
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"Командование приказало авианосцу USS Dwight D. Eisenhower, возглавлявшему американские операции против хуситов, вернуться домой", — говорится в публикации.
В конце мая член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Хузам аль-Асад сообщил, что Вооруженные силы страны ударили по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море в ответ на атаку со стороны США и Великобритании.
Хузам аль-Асад подчеркнул, что удары по американским, британским и израильским целям будут продолжаться, исходя из "права на ответ, гарантированного Йемену, а также в рамках поддержки их народа в секторе Газа".
Ситуация в Йемене
Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.