https://ria.ru/20240622/ataki-1954784396.html
Власти Энергодара заявили о систематических атаках ВСУ
Власти Энергодара заявили о систематических атаках ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
Власти Энергодара заявили о систематических атаках ВСУ
Атаки украинских боевиков на город Энергодар приобрели систематический характер, сказал журналистам глава городской администрации Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T20:49
2024-06-22T20:49
2024-06-22T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР, 22 июн - РИА Новости. Атаки украинских боевиков на город Энергодар приобрели систематический характер, сказал журналистам глава городской администрации Эдуард Сеновоз. Ранее власти города сообщали об атаках украинских боевиков на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством. Одна из них полностью выведена из строя. "Мы понимаем, что в любой момент ВСУ может нанести непоправимый ущерб инфраструктуре города, так как обстрелы уже практически носят системный характер. Бьют артиллерией, БПЛА. Но, несмотря ни на что, мы пытаемся в короткий срок ликвидировать последствия таких обстрелов", - сказал Сеновоз.
https://ria.ru/20240621/energodar-1954633429.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины
Власти Энергодара заявили о систематических атаках ВСУ
Сеновоз: атаки ВСУ на Энергодар приобрели систематический характер