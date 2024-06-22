https://ria.ru/20240622/ataki-1954784396.html

Власти Энергодара заявили о систематических атаках ВСУ

Власти Энергодара заявили о систематических атаках ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024

Власти Энергодара заявили о систематических атаках ВСУ

Атаки украинских боевиков на город Энергодар приобрели систематический характер, сказал журналистам глава городской администрации Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T20:49

2024-06-22T20:49

2024-06-22T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954175509_3:0:3239:1820_1920x0_80_0_0_ed83b25718b92dba83733d37368c4820.jpg

ЭНЕРГОДАР, 22 июн - РИА Новости. Атаки украинских боевиков на город Энергодар приобрели систематический характер, сказал журналистам глава городской администрации Эдуард Сеновоз. Ранее власти города сообщали об атаках украинских боевиков на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством. Одна из них полностью выведена из строя. "Мы понимаем, что в любой момент ВСУ может нанести непоправимый ущерб инфраструктуре города, так как обстрелы уже практически носят системный характер. Бьют артиллерией, БПЛА. Но, несмотря ни на что, мы пытаемся в короткий срок ликвидировать последствия таких обстрелов", - сказал Сеновоз.

https://ria.ru/20240621/energodar-1954633429.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, вооруженные силы украины