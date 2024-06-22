https://ria.ru/20240622/ataka-1954783986.html

Над Курской областью сбили восемь ракет и 36 дронов ВСУ

Над Курской областью сбили восемь ракет и 36 дронов ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024

Над Курской областью сбили восемь ракет и 36 дронов ВСУ

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что в субботу над регионом сбито восемь ракет ВСУ, ликвидировано и обезврежено 36... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-22T20:44

2024-06-22T20:44

2024-06-23T00:33

специальная военная операция на украине

курская область

большесолдатский район

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что в субботу над регионом сбито восемь ракет ВСУ, ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов. Ракеты были сбиты в Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах."Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов", - написал он.Ранее в воскресенье ПВО сбила две украинские ракеты в Суджанском и Беловском районах.

https://ria.ru/20240610/bespilotniki-1951860971.html

курская область

большесолдатский район

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Наталья Макарова

курская область, большесолдатский район, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины