https://ria.ru/20240622/ataka-1954783986.html
Над Курской областью сбили восемь ракет и 36 дронов ВСУ
Над Курской областью сбили восемь ракет и 36 дронов ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
Над Курской областью сбили восемь ракет и 36 дронов ВСУ
Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что в субботу над регионом сбито восемь ракет ВСУ, ликвидировано и обезврежено 36... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-22T20:44
2024-06-22T20:44
2024-06-23T00:33
специальная военная операция на украине
курская область
большесолдатский район
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что в субботу над регионом сбито восемь ракет ВСУ, ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов. Ракеты были сбиты в Беловском, Суджанском и Большесолдатском районах."Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 36 украинских дронов", - написал он.Ранее в воскресенье ПВО сбила две украинские ракеты в Суджанском и Беловском районах.
https://ria.ru/20240610/bespilotniki-1951860971.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, большесолдатский район, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Большесолдатский район, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили восемь ракет и 36 дронов ВСУ
Смирнов: над Курской областью сбили 8 ракет ВСУ и уничтожили 36 беспилотников