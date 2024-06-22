https://ria.ru/20240622/ataka-1954783292.html

ВСУ снова атаковали Энергодар

ВСУ снова атаковали Энергодар - РИА Новости, 22.06.2024

ВСУ снова атаковали Энергодар

Украинские войска атаковали Энергодар в Запорожской области при помощи беспилотников, сообщил глава города Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T20:39

2024-06-22T20:39

2024-06-22T21:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска атаковали Энергодар в Запорожской области при помощи беспилотников, сообщил глава города Эдуард Сеновоз."ВСУ снова атакуют Энергодар. За последний час зафиксировано три прилета БПЛА", — написал он в Telegram-канале.По словам Сеновоза, один аппарат удалось посадить возле подстанции "Радуга", которая накануне также подверглась атаке. Два других дрона разорвались в жилой застройке.В результате ранения получила женщина, ей оказывают квалифицированную помощь. Угроза дальнейших атак сохраняется. Глава города призвал жителей не покидать дома и избегать открытых пространств.В беседе с журналистами Сеновоз отметил, что атаки ВСУ на Энергодар приобрели систематический характер. При этом власти стараются в кратчайшие сроки ликвидировать их последствия, отметил он. Глава города добавил, что обстрелы Киевом гражданской инфраструктуры могут привести к серьезным последствиям — если Энергодар, состоящий в основном из многоквартирных домов, останется без водо- и электроснабжения, это может повлечь за собой распространение различных заболеваний.Тем не менее ситуация находится под контролем, подчеркнул Сеновоз. Он добавил, что город обеспечен электроэнергией и водой. Глава Энергодара отметил, что цель атак на объекты инфраструктуры со стороны ВСУ — это запугивание и террор местного населения. Он также заявил, что международным мониторинговым организациям, в частности МАГАТЭ, стоит активизировать свою работу в отношении действий Киева.ВСУ в последнее время регулярно атакуют Энергодар. В частности, вечером в пятницу украинские войска нанесли удар дроном по единственной снабжающей город подстанции "Радуга". В результате повреждения получил трансформатор, основная часть города осталась без света и воды. Впоследствии электроснабжение удалось восстановить. За день до этого ВСУ при помощи дронов полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре. Как рассказала директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, украинская артиллерия также била по периметру города, территория АЭС не пострадала.Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.

https://ria.ru/20240622/yashina-1954647101.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948044685.html

https://ria.ru/20240622/rogov-1954657875.html

https://ria.ru/20240622/energodar-1954658026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, энергодар