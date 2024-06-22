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ВСУ снова атаковали Энергодар - РИА Новости, 22.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:39 22.06.2024 (обновлено: 21:25 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/ataka-1954783292.html
ВСУ снова атаковали Энергодар
ВСУ снова атаковали Энергодар - РИА Новости, 22.06.2024
ВСУ снова атаковали Энергодар
Украинские войска атаковали Энергодар в Запорожской области при помощи беспилотников, сообщил глава города Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T20:39
2024-06-22T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска атаковали Энергодар в Запорожской области при помощи беспилотников, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.&quot;ВСУ снова атакуют Энергодар. За последний час зафиксировано три прилета БПЛА&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам Сеновоза, один аппарат удалось посадить возле подстанции "Радуга", которая накануне также подверглась атаке. Два других дрона разорвались в жилой застройке.В результате ранения получила женщина, ей оказывают квалифицированную помощь. Угроза дальнейших атак сохраняется. Глава города призвал жителей не покидать дома и избегать открытых пространств.В беседе с журналистами Сеновоз отметил, что атаки ВСУ на Энергодар приобрели систематический характер. При этом власти стараются в кратчайшие сроки ликвидировать их последствия, отметил он. Глава города добавил, что обстрелы Киевом гражданской инфраструктуры могут привести к серьезным последствиям — если Энергодар, состоящий в основном из многоквартирных домов, останется без водо- и электроснабжения, это может повлечь за собой распространение различных заболеваний.Тем не менее ситуация находится под контролем, подчеркнул Сеновоз. Он добавил, что город обеспечен электроэнергией и водой. Глава Энергодара отметил, что цель атак на объекты инфраструктуры со стороны ВСУ — это запугивание и террор местного населения. Он также заявил, что международным мониторинговым организациям, в частности МАГАТЭ, стоит активизировать свою работу в отношении действий Киева.ВСУ в последнее время регулярно атакуют Энергодар. В частности, вечером в пятницу украинские войска нанесли удар дроном по единственной снабжающей город подстанции "Радуга". В результате повреждения получил трансформатор, основная часть города осталась без света и воды. Впоследствии электроснабжение удалось восстановить. За день до этого ВСУ при помощи дронов полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре. Как рассказала директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, украинская артиллерия также била по периметру города, территория АЭС не пострадала.Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.
https://ria.ru/20240622/yashina-1954647101.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948044685.html
https://ria.ru/20240622/rogov-1954657875.html
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в мире, вооруженные силы украины, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Энергодар
ВСУ снова атаковали Энергодар

Мэр: ВСУ снова атаковали Энергодар, зафиксировано три прилета беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска атаковали Энергодар в Запорожской области при помощи беспилотников, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.
«

"ВСУ снова атакуют Энергодар. За последний час зафиксировано три прилета БПЛА", — написал он в Telegram-канале.

Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Представитель ЗАЭС оценила шансы восстановить подстанцию в Энергодаре
Вчера, 00:12
По словам Сеновоза, один аппарат удалось посадить возле подстанции "Радуга", которая накануне также подверглась атаке. Два других дрона разорвались в жилой застройке.
В результате ранения получила женщина, ей оказывают квалифицированную помощь. Угроза дальнейших атак сохраняется. Глава города призвал жителей не покидать дома и избегать открытых пространств.
В беседе с журналистами Сеновоз отметил, что атаки ВСУ на Энергодар приобрели систематический характер. При этом власти стараются в кратчайшие сроки ликвидировать их последствия, отметил он. Глава города добавил, что обстрелы Киевом гражданской инфраструктуры могут привести к серьезным последствиям — если Энергодар, состоящий в основном из многоквартирных домов, останется без водо- и электроснабжения, это может повлечь за собой распространение различных заболеваний.
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников
24 мая, 08:22
Тем не менее ситуация находится под контролем, подчеркнул Сеновоз. Он добавил, что город обеспечен электроэнергией и водой. Глава Энергодара отметил, что цель атак на объекты инфраструктуры со стороны ВСУ — это запугивание и террор местного населения. Он также заявил, что международным мониторинговым организациям, в частности МАГАТЭ, стоит активизировать свою работу в отношении действий Киева.
ВСУ в последнее время регулярно атакуют Энергодар. В частности, вечером в пятницу украинские войска нанесли удар дроном по единственной снабжающей город подстанции "Радуга". В результате повреждения получил трансформатор, основная часть города осталась без света и воды. Впоследствии электроснабжение удалось восстановить.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
ВСУ нанесли массированный удар по селу в Запорожской области, сообщил Рогов
Вчера, 05:35
За день до этого ВСУ при помощи дронов полностью уничтожили подстанцию "Луч" в Энергодаре. Как рассказала директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина, украинская артиллерия также била по периметру города, территория АЭС не пострадала.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная АЭС в Европе — здесь насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.

Как заявлял Владимир Путин, на Западе не говорят, что Запорожскую АЭС обстреливают ВСУ, но при этом нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.
Подстанция Луч в Энергодаре
Рогов объяснил, откуда ВСУ бьют по Энергодару
Вчера, 05:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЭнергодар
 
 
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