https://ria.ru/20240622/artist-1954756236.html

Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев

Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев - РИА Новости, 22.06.2024

Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев

Заслуженный артист России Михаил Мальцев умер на 75-м году жизни, сообщили в воронежском отделении Союза театральных деятелей (СТД). РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:38

2024-06-22T17:38

2024-06-22T17:38

культура

общество

россия

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России Михаил Мальцев умер на 75-м году жизни, сообщили в воронежском отделении Союза театральных деятелей (СТД).Уточняется, что актер скончался после продолжительной болезни.Мальцев родился 4 июня 1950 года и больше сорока лет служил в детском театре в Воронеже. Он исполнил много ролей в детских и взрослых постановках. В 2003 году ему присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации. Последней работой Мальцева на сцене стала роль Короля Лира в спектакле по пьесе Шекспира.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия