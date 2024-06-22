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Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев
Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев - РИА Новости, 22.06.2024
Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев
Заслуженный артист России Михаил Мальцев умер на 75-м году жизни, сообщили в воронежском отделении Союза театральных деятелей (СТД). РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:38
2024-06-22T17:38
2024-06-22T17:38
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России Михаил Мальцев умер на 75-м году жизни, сообщили в воронежском отделении Союза театральных деятелей (СТД).Уточняется, что актер скончался после продолжительной болезни.Мальцев родился 4 июня 1950 года и больше сорока лет служил в детском театре в Воронеже. Он исполнил много ролей в детских и взрослых постановках. В 2003 году ему присвоили звание заслуженного артиста Российской Федерации. Последней работой Мальцева на сцене стала роль Короля Лира в спектакле по пьесе Шекспира.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Культура, Общество, Россия
Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев
Заслуженный артист России Михаил Мальцев умер в возрасте 74 лет