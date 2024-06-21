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Зеленский узурпировал власть задолго до окончания срока, заявил Медведев - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 21.06.2024 (обновлено: 12:04 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/zelenskiy-1954467961.html
Зеленский узурпировал власть задолго до окончания срока, заявил Медведев
Зеленский узурпировал власть задолго до окончания срока, заявил Медведев - РИА Новости, 21.06.2024
Зеленский узурпировал власть задолго до окончания срока, заявил Медведев
Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине задолго до завершения своих президентских полномочий, он совершил ряд государственных преступлений и остается... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:45
2024-06-21T12:04
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
россия
дмитрий медведев
андрей ермак
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине задолго до завершения своих президентских полномочий, он совершил ряд государственных преступлений и остается во главе страны, не имея на то законных оснований, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в посте во "Вконтакте".Медведев отметил, что Зеленский "продолжает притворяться президентом" Украины. "Он умышленно и без всяких на то оснований пытается исполнять обязанности главы государства, которые официально завершились 21 мая 2024 года. Однако власть он узурпировал задолго до этой даты, совершив ряд государственных преступлений", - написал зампред Совбеза.По его словам, Зеленский с подельниками нарушили ряд законов конституции Украины, в частности, статью 106, которая предусматривает, что единственный возможный случай, когда президент страны может не подписать закон, – если он применил право вето и вернул законы парламенту на повторное рассмотрение. "Однако главарю преступного сообщества Зеленскому Основной закон не писан. На посту президента своей страны он не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента (не наложил вето) аж 32 закона, принятых Верховной радой! Вдумайтесь, просто спрятал их в стол, украв у народа регулирование огромного числа вопросов", - добавил он.Он добавил, что Зеленский вступил в "преступный сговор" с главой своего офиса Андреем Ермаком. "Под шумок самовольным указом возложил в 2019 году контроль на руководителя своего так называемого офиса странного персонажа Ермака, который стал, по сути, вторым лицом страны 404 (или первым?), подготовку предложений о подписании законов или применения к ним права вето. Говоря более простым языком, вступил с ним в преступный сговор ради узурпации власти", - подчеркнул Медведев.Таким образом, по словам Медведева, Зеленский и Ермак превратились в уголовников ещё в 2020 году. "Их цель незамысловата: установление собственной диктатуры. То, что их незаконные действия не встретили на Украине должного противодействия, в итоге привело к СВО", - подчеркнул он.По мнению Медведева, Зеленский, прикрываясь декларацией об отмене выборов, надеется до последнего дня обогащаться на войне и воевать до последнего украинца. Он подытожил, что отношение к Зеленскому и его подельникам может быть только одно: они преступники. Медведев добавил, что издаваемые ими акты незаконны и не подлежат исполнению, а назначенные ими должностные лица не являются властью."Они самозванцы и не вправе издавать каких-либо указаний. Что дальше? Ну, как у Пушкина: "...Мы видели их мёртвые трупы. Народ в ужасе молчит. Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! (Народ безмолвствует.)", - заключил он.Медведев также привел ссылку на перечень законов, которые согласно конституции Украины Зеленский должен был или подписать, или применить право вето и вернуть парламенту на повторное рассмотрение, но не сделал ни того, ни другого.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
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владимир зеленский, украина, россия, дмитрий медведев, андрей ермак, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Андрей Ермак, В мире
Зеленский узурпировал власть задолго до окончания срока, заявил Медведев

Медведев: Зеленский вместе с Ермаком превратились в уголовников еще в 2020 году

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине задолго до завершения своих президентских полномочий, он совершил ряд государственных преступлений и остается во главе страны, не имея на то законных оснований, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в посте во "Вконтакте".
Медведев отметил, что Зеленский "продолжает притворяться президентом" Украины. "Он умышленно и без всяких на то оснований пытается исполнять обязанности главы государства, которые официально завершились 21 мая 2024 года. Однако власть он узурпировал задолго до этой даты, совершив ряд государственных преступлений", - написал зампред Совбеза.
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По его словам, Зеленский с подельниками нарушили ряд законов конституции Украины, в частности, статью 106, которая предусматривает, что единственный возможный случай, когда президент страны может не подписать закон, – если он применил право вето и вернул законы парламенту на повторное рассмотрение. "Однако главарю преступного сообщества Зеленскому Основной закон не писан. На посту президента своей страны он не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента (не наложил вето) аж 32 закона, принятых Верховной радой! Вдумайтесь, просто спрятал их в стол, украв у народа регулирование огромного числа вопросов", - добавил он.
Он добавил, что Зеленский вступил в "преступный сговор" с главой своего офиса Андреем Ермаком. "Под шумок самовольным указом возложил в 2019 году контроль на руководителя своего так называемого офиса странного персонажа Ермака, который стал, по сути, вторым лицом страны 404 (или первым?), подготовку предложений о подписании законов или применения к ним права вето. Говоря более простым языком, вступил с ним в преступный сговор ради узурпации власти", - подчеркнул Медведев.
Таким образом, по словам Медведева, Зеленский и Ермак превратились в уголовников ещё в 2020 году. "Их цель незамысловата: установление собственной диктатуры. То, что их незаконные действия не встретили на Украине должного противодействия, в итоге привело к СВО", - подчеркнул он.
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По мнению Медведева, Зеленский, прикрываясь декларацией об отмене выборов, надеется до последнего дня обогащаться на войне и воевать до последнего украинца. Он подытожил, что отношение к Зеленскому и его подельникам может быть только одно: они преступники. Медведев добавил, что издаваемые ими акты незаконны и не подлежат исполнению, а назначенные ими должностные лица не являются властью.
"Они самозванцы и не вправе издавать каких-либо указаний. Что дальше? Ну, как у Пушкина: "...Мы видели их мёртвые трупы. Народ в ужасе молчит. Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! (Народ безмолвствует.)", - заключил он.
Медведев также привел ссылку на перечень законов, которые согласно конституции Украины Зеленский должен был или подписать, или применить право вето и вернуть парламенту на повторное рассмотрение, но не сделал ни того, ни другого.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияДмитрий МедведевАндрей ЕрмакВ мире
 
 
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