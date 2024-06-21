https://ria.ru/20240621/zelenskiy-1954467961.html

Зеленский узурпировал власть задолго до окончания срока, заявил Медведев

Зеленский узурпировал власть задолго до окончания срока, заявил Медведев - РИА Новости, 21.06.2024

Зеленский узурпировал власть задолго до окончания срока, заявил Медведев

Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине задолго до завершения своих президентских полномочий, он совершил ряд государственных преступлений и остается... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:45

2024-06-21T11:45

2024-06-21T12:04

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине задолго до завершения своих президентских полномочий, он совершил ряд государственных преступлений и остается во главе страны, не имея на то законных оснований, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в посте во "Вконтакте".Медведев отметил, что Зеленский "продолжает притворяться президентом" Украины. "Он умышленно и без всяких на то оснований пытается исполнять обязанности главы государства, которые официально завершились 21 мая 2024 года. Однако власть он узурпировал задолго до этой даты, совершив ряд государственных преступлений", - написал зампред Совбеза.По его словам, Зеленский с подельниками нарушили ряд законов конституции Украины, в частности, статью 106, которая предусматривает, что единственный возможный случай, когда президент страны может не подписать закон, – если он применил право вето и вернул законы парламенту на повторное рассмотрение. "Однако главарю преступного сообщества Зеленскому Основной закон не писан. На посту президента своей страны он не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента (не наложил вето) аж 32 закона, принятых Верховной радой! Вдумайтесь, просто спрятал их в стол, украв у народа регулирование огромного числа вопросов", - добавил он.Он добавил, что Зеленский вступил в "преступный сговор" с главой своего офиса Андреем Ермаком. "Под шумок самовольным указом возложил в 2019 году контроль на руководителя своего так называемого офиса странного персонажа Ермака, который стал, по сути, вторым лицом страны 404 (или первым?), подготовку предложений о подписании законов или применения к ним права вето. Говоря более простым языком, вступил с ним в преступный сговор ради узурпации власти", - подчеркнул Медведев.Таким образом, по словам Медведева, Зеленский и Ермак превратились в уголовников ещё в 2020 году. "Их цель незамысловата: установление собственной диктатуры. То, что их незаконные действия не встретили на Украине должного противодействия, в итоге привело к СВО", - подчеркнул он.По мнению Медведева, Зеленский, прикрываясь декларацией об отмене выборов, надеется до последнего дня обогащаться на войне и воевать до последнего украинца. Он подытожил, что отношение к Зеленскому и его подельникам может быть только одно: они преступники. Медведев добавил, что издаваемые ими акты незаконны и не подлежат исполнению, а назначенные ими должностные лица не являются властью."Они самозванцы и не вправе издавать каких-либо указаний. Что дальше? Ну, как у Пушкина: "...Мы видели их мёртвые трупы. Народ в ужасе молчит. Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! (Народ безмолвствует.)", - заключил он.Медведев также привел ссылку на перечень законов, которые согласно конституции Украины Зеленский должен был или подписать, или применить право вето и вернуть парламенту на повторное рассмотрение, но не сделал ни того, ни другого.

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html

https://ria.ru/20240530/bayden-1949147707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, украина, россия, дмитрий медведев, андрей ермак, в мире