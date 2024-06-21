https://ria.ru/20240621/zakavkaze-1954459865.html

Блинкен пообещал поддержку нормализации отношений Баку и Еревана

Блинкен пообещал поддержку нормализации отношений Баку и Еревана - РИА Новости, 21.06.2024

Блинкен пообещал поддержку нормализации отношений Баку и Еревана

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать процесс... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:25

2024-06-21T11:25

2024-06-21T11:25

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БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. Блинкен 20 июня позвонил Алиеву и отметил результаты в продвижении мирной повестки между Арменией и Азербайджаном. "Энтони Блинкен подчеркнул решимость США продолжать поддержку процесса нормализации отношений между двумя странами и призвал стороны к скорейшему подписанию мирного договора. Отметив значение, которое США придают двусторонним отношениям с Азербайджаном, госсекретарь подчеркнул конструктивное сотрудничество между нашими странами на пути достижения общих целей в области изменения климата и энергетики", - говорится в сообщении. Блинкен добавил, что США поддерживают прочные двусторонние отношения с Азербайджаном. Кроме того, Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы предстоящий саммит COP29 в Азербайджане прошел успешно, заключили в пресс-службе. В Баку с 11 по 24 ноября пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь в ночь на 10 ноября. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20240530/armeniya-1949377144.html

https://ria.ru/20240612/mirotvortsy-1952362535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, сша, энтони блинкен, армения