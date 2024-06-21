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Блинкен пообещал поддержку нормализации отношений Баку и Еревана - РИА Новости, 21.06.2024
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11:25 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/zakavkaze-1954459865.html
Блинкен пообещал поддержку нормализации отношений Баку и Еревана
Блинкен пообещал поддержку нормализации отношений Баку и Еревана - РИА Новости, 21.06.2024
Блинкен пообещал поддержку нормализации отношений Баку и Еревана
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать процесс... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:25
2024-06-21T11:25
в мире
азербайджан
сша
энтони блинкен
армения
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БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. Блинкен 20 июня позвонил Алиеву и отметил результаты в продвижении мирной повестки между Арменией и Азербайджаном. "Энтони Блинкен подчеркнул решимость США продолжать поддержку процесса нормализации отношений между двумя странами и призвал стороны к скорейшему подписанию мирного договора. Отметив значение, которое США придают двусторонним отношениям с Азербайджаном, госсекретарь подчеркнул конструктивное сотрудничество между нашими странами на пути достижения общих целей в области изменения климата и энергетики", - говорится в сообщении. Блинкен добавил, что США поддерживают прочные двусторонние отношения с Азербайджаном. Кроме того, Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы предстоящий саммит COP29 в Азербайджане прошел успешно, заключили в пресс-службе. В Баку с 11 по 24 ноября пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь в ночь на 10 ноября. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
https://ria.ru/20240530/armeniya-1949377144.html
https://ria.ru/20240612/mirotvortsy-1952362535.html
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в мире, азербайджан, сша, энтони блинкен, армения
В мире, Азербайджан, США, Энтони Блинкен, Армения
Блинкен пообещал поддержку нормализации отношений Баку и Еревана

Блинкен: США продолжат поддержку нормализации отношений Армении и Азербайджана

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 21 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Блинкен 20 июня позвонил Алиеву и отметил результаты в продвижении мирной повестки между Арменией и Азербайджаном.
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"Энтони Блинкен подчеркнул решимость США продолжать поддержку процесса нормализации отношений между двумя странами и призвал стороны к скорейшему подписанию мирного договора. Отметив значение, которое США придают двусторонним отношениям с Азербайджаном, госсекретарь подчеркнул конструктивное сотрудничество между нашими странами на пути достижения общих целей в области изменения климата и энергетики", - говорится в сообщении.
Блинкен добавил, что США поддерживают прочные двусторонние отношения с Азербайджаном. Кроме того, Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы предстоящий саммит COP29 в Азербайджане прошел успешно, заключили в пресс-службе.
В Баку с 11 по 24 ноября пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.
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Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь в ночь на 10 ноября. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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