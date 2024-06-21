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МИД назвал протесты против партнерства России и КНДР неприемлемыми - РИА Новости, 21.06.2024
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18:22 21.06.2024 (обновлено: 18:48 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954598793.html
МИД назвал протесты против партнерства России и КНДР неприемлемыми
МИД назвал протесты против партнерства России и КНДР неприемлемыми - РИА Новости, 21.06.2024
МИД назвал протесты против партнерства России и КНДР неприемлемыми
Российская сторона указала японским властям на неприемлемость попыток Японии "опротестовать" развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России и КНДР,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:22
2024-06-21T18:48
россия
япония
владимир путин
в мире
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская сторона указала японским властям на неприемлемость попыток Японии "опротестовать" развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России и КНДР, сообщили в МИД РФ. "Указав в контексте затронутой региональной и глобальной повестки дня на категорическую неприемлемость японских попыток "опротестовать" развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России и КНДР, передали японскому представителю содержание инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина по созданию на пространстве Евразии новой общеконтинентальной архитектуры безопасности", - говорится в сообщении. Ранее на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что Япония испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореей. Глава МИД подчеркнула, что в этой связи Япония должна укреплять свои возможности в сфере безопасности. Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
россия
япония
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россия, япония, владимир путин, в мире, кндр (северная корея), визит путина в кндр
Россия, Япония, Владимир Путин, В мире, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
МИД назвал протесты против партнерства России и КНДР неприемлемыми

МИД указал Японии на неприемлемость протестов против партнерства России и КНДР

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская сторона указала японским властям на неприемлемость попыток Японии "опротестовать" развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России и КНДР, сообщили в МИД РФ.
"Указав в контексте затронутой региональной и глобальной повестки дня на категорическую неприемлемость японских попыток "опротестовать" развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России и КНДР, передали японскому представителю содержание инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина по созданию на пространстве Евразии новой общеконтинентальной архитектуры безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что Япония испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореей. Глава МИД подчеркнула, что в этой связи Япония должна укреплять свои возможности в сфере безопасности.
Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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