https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954598793.html

МИД назвал протесты против партнерства России и КНДР неприемлемыми

МИД назвал протесты против партнерства России и КНДР неприемлемыми - РИА Новости, 21.06.2024

МИД назвал протесты против партнерства России и КНДР неприемлемыми

Российская сторона указала японским властям на неприемлемость попыток Японии "опротестовать" развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России и КНДР,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:22

2024-06-21T18:22

2024-06-21T18:48

россия

япония

владимир путин

в мире

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российская сторона указала японским властям на неприемлемость попыток Японии "опротестовать" развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России и КНДР, сообщили в МИД РФ. "Указав в контексте затронутой региональной и глобальной повестки дня на категорическую неприемлемость японских попыток "опротестовать" развитие всеобъемлющего стратегического партнерства России и КНДР, передали японскому представителю содержание инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина по созданию на пространстве Евразии новой общеконтинентальной архитектуры безопасности", - говорится в сообщении. Ранее на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что Япония испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореей. Глава МИД подчеркнула, что в этой связи Япония должна укреплять свои возможности в сфере безопасности. Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

россия

япония

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, япония, владимир путин, в мире, кндр (северная корея), визит путина в кндр