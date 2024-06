https://ria.ru/20240621/yaponiya-1954417289.html

Япония ввела санкции за обход ограничений против России

2024-06-21T04:21

2024-06-21T04:21

2024-06-21T05:58

ТОКИО, 21 июн - РИА Новости. Япония вводит санкции против организаций и частных лиц из России и против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против России, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Сегодня правительство одобрило введение мер в отношении организаций и частных лиц из России по заморозке активов и запрету на экспорт, а также за то, что они имеют отношение к обходу санкций - против организаций и компаний из третьих стран введение мер по заморозке активов и запрет на экспорт. А именно по третьим странам - это 11 компаний, имеющих отношений к Китаю, Индии, Казахстану, ОАЭ, Узбекистану", - сказал Хаяси.Согласно обнародованному МИД Японии списку, это одна компания из Объединенных Арабских Эмиратов - Sun Ship Management D Ltd, семь компаний из Китая - Alpha Trading Investments Limited, Asia Pacific Links Ltd, Guangzhou Ausay Technology Co. Limited, Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd, Tordan Industry Limited, Yilufa Electronics Ltd и по одной компании из Индии (Si2 Microsystems Private Limited), Казахстана (Elem Group) и Узбекистана (Mvizion LLC).

2024

