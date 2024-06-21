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Первая иностранная команда прибыла в Якутск для участия в Играх "Дети Азии" - РИА Новости, 21.06.2024
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Дети Азии
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"
 
14:56 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/yakutsk-1954532570.html
Первая иностранная команда прибыла в Якутск для участия в Играх "Дети Азии"
Первая иностранная команда прибыла в Якутск для участия в Играх "Дети Азии" - РИА Новости, 21.06.2024
Первая иностранная команда прибыла в Якутск для участия в Играх "Дети Азии"
В Якутск прибыла сборная Сирии для участия в VIII Играх "Дети Азии", она стала первой иностранной командой в этом турнире, сообщают организаторы соревнования. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:56
2024-06-21T14:56
viii международные спортивные игры "дети азии"
якутск
россия
сирия
дети азии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Якутск прибыла сборная Сирии для участия в VIII Играх "Дети Азии", она стала первой иностранной командой в этом турнире, сообщают организаторы соревнования. Волонтеры Игр встретили сирийскую сборную в Международном аэропорту имени Платона Ойунского. "Мы очень рады, что прибыли в Якутию, благодарим за теплый прием. В нашей команде 33 спортсмена, мы постарались хорошо подготовиться, думаю, выступим достойно", — сказал заместитель главного тренера сборной Ал Аббуд Башир. Кроме того, в пятницу прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага Сирии в деревне спортсменов VIII Игр "Дети Азии". Это символическое мероприятие провел мэр деревни спортсменов Степан Павлов. "Мы очень рады приветствовать сегодня делегацию из Сирии. Проделана огромная работа для того, чтобы пребывание наших гостей было комфортным и удобным", - приводятся в сообщении слова Павлова. Всего в Играх от Сирийской Арабской Республики примут участие 33 спортсмена. Ребята будут соревноваться за победу в боксе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, спортивной борьбе и художественной гимнастике. Традиционная церемония поднятия государственных флагов в деревне спортсменов – одно из старейших и важнейших мероприятий на Играх "Дети Азии". Международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Ожидается участие более трех тысяч спортсменов из 26 стран. На сегодняшний день "Дети Азии" – единственное мультиспортивное мероприятие на территории РФ, в котором принимают участие национальные сборные.
https://ria.ru/20240607/sivtsev-1951343717.html
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якутск, россия, сирия, дети азии
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", Якутск, Россия, Сирия, Дети Азии

Первая иностранная команда прибыла в Якутск для участия в Играх "Дети Азии"

© Фото : Дирекция VIII Игр "Дети Азии"Первая иностранная команда прибыла в Якутск для участия в Играх "Дети Азии"
Первая иностранная команда прибыла в Якутск для участия в Играх Дети Азии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : Дирекция VIII Игр "Дети Азии"
Первая иностранная команда прибыла в Якутск для участия в Играх "Дети Азии"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Якутск прибыла сборная Сирии для участия в VIII Играх "Дети Азии", она стала первой иностранной командой в этом турнире, сообщают организаторы соревнования.
Волонтеры Игр встретили сирийскую сборную в Международном аэропорту имени Платона Ойунского.
Генеральный директор Дирекции по подготовке и проведению VIII Игр Дети Азии Михаил Сивцев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Михаил Сивцев: спортивные игры "Дети Азии" — это про дружбу и единение
7 июня, 14:18
"Мы очень рады, что прибыли в Якутию, благодарим за теплый прием. В нашей команде 33 спортсмена, мы постарались хорошо подготовиться, думаю, выступим достойно", — сказал заместитель главного тренера сборной Ал Аббуд Башир.
Кроме того, в пятницу прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага Сирии в деревне спортсменов VIII Игр "Дети Азии". Это символическое мероприятие провел мэр деревни спортсменов Степан Павлов.
"Мы очень рады приветствовать сегодня делегацию из Сирии. Проделана огромная работа для того, чтобы пребывание наших гостей было комфортным и удобным", - приводятся в сообщении слова Павлова.
Всего в Играх от Сирийской Арабской Республики примут участие 33 спортсмена. Ребята будут соревноваться за победу в боксе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, спортивной борьбе и художественной гимнастике. Традиционная церемония поднятия государственных флагов в деревне спортсменов – одно из старейших и важнейших мероприятий на Играх "Дети Азии".
Международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Ожидается участие более трех тысяч спортсменов из 26 стран. На сегодняшний день "Дети Азии" – единственное мультиспортивное мероприятие на территории РФ, в котором принимают участие национальные сборные.
Презентация экипировки VIII Игр Дети Азии
В Москве презентовали медали VIII Игр "Дети Азии"
1 июня, 19:25
 
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"ЯкутскРоссияСирияДети Азии
 
 
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