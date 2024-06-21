https://ria.ru/20240621/yakutsk-1954532570.html

Первая иностранная команда прибыла в Якутск для участия в Играх "Дети Азии"

Первая иностранная команда прибыла в Якутск для участия в Играх "Дети Азии" - РИА Новости, 21.06.2024

Первая иностранная команда прибыла в Якутск для участия в Играх "Дети Азии"

В Якутск прибыла сборная Сирии для участия в VIII Играх "Дети Азии", она стала первой иностранной командой в этом турнире, сообщают организаторы соревнования. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:56

2024-06-21T14:56

2024-06-21T14:56

viii международные спортивные игры "дети азии"

якутск

россия

сирия

дети азии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Якутск прибыла сборная Сирии для участия в VIII Играх "Дети Азии", она стала первой иностранной командой в этом турнире, сообщают организаторы соревнования. Волонтеры Игр встретили сирийскую сборную в Международном аэропорту имени Платона Ойунского. "Мы очень рады, что прибыли в Якутию, благодарим за теплый прием. В нашей команде 33 спортсмена, мы постарались хорошо подготовиться, думаю, выступим достойно", — сказал заместитель главного тренера сборной Ал Аббуд Башир. Кроме того, в пятницу прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага Сирии в деревне спортсменов VIII Игр "Дети Азии". Это символическое мероприятие провел мэр деревни спортсменов Степан Павлов. "Мы очень рады приветствовать сегодня делегацию из Сирии. Проделана огромная работа для того, чтобы пребывание наших гостей было комфортным и удобным", - приводятся в сообщении слова Павлова. Всего в Играх от Сирийской Арабской Республики примут участие 33 спортсмена. Ребята будут соревноваться за победу в боксе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, спортивной борьбе и художественной гимнастике. Традиционная церемония поднятия государственных флагов в деревне спортсменов – одно из старейших и важнейших мероприятий на Играх "Дети Азии". Международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Ожидается участие более трех тысяч спортсменов из 26 стран. На сегодняшний день "Дети Азии" – единственное мультиспортивное мероприятие на территории РФ, в котором принимают участие национальные сборные.

https://ria.ru/20240607/sivtsev-1951343717.html

https://ria.ru/20240601/medali-1949916895.html

якутск

россия

сирия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, россия, сирия, дети азии