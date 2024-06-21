В ICAN назвали жителей пяти стран Европы заложниками ядерного оружия США
ICAN: жители пяти стран Европы являются заложниками американского ЯО
© AP Photo / Juan Carlos LlorcaАмериканский военный на базе Форт Блисс
© AP Photo / Juan Carlos Llorca
Американский военный на базе Форт Блисс. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 21 июн – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Население Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Турции в некотором роде являются заложниками ядерного оружия США, размещенного в их стране, заявила РИА Новости программный координатор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Сьюзи Снайдер.
Ранее в июне экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер заявила РИА Новости, что США разместили ядерное оружие на территории европейских стран, чтобы отговорить эти страны от разработки собственного ядерного оружия и снизить риски его распространения.
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"Ядерное оружие США в Европе предназначено для использования только в Европе. Народы пяти европейских стран (Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Турции – ред.), которые держат на своей территории американское ядерное оружие, не хотят, чтобы это оружие находилось в их странах. Парламенты этих стран регулярно запрашивали дополнительную информацию об этом ядерном оружии, и правительство Германии в 2009 году конкретно указало, что необходимо найти решения для вывоза этого оружия из страны. Эта практика является незаконной со стороны США. Размещение любой страной ядерного оружия в другой стране является незаконным и увеличивает риск применения ядерного оружия. Эти народы в некотором роде являются заложниками этого американского ядерного оружия, потому что они не могут самостоятельно принять решение об избавлении от него, это решение может быть принято только на двусторонней основе", - сказала она.
В апреле в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.