https://ria.ru/20240621/yadernoe_oruzhie-1954418652.html

В ICAN назвали жителей пяти стран Европы заложниками ядерного оружия США

В ICAN назвали жителей пяти стран Европы заложниками ядерного оружия США - РИА Новости, 21.06.2024

В ICAN назвали жителей пяти стран Европы заложниками ядерного оружия США

Население Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Турции в некотором роде являются заложниками ядерного оружия США, размещенного в их стране, заявила РИА... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T05:12

2024-06-21T05:12

2024-06-21T05:29

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ЖЕНЕВА, 21 июн – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Население Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Турции в некотором роде являются заложниками ядерного оружия США, размещенного в их стране, заявила РИА Новости программный координатор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Сьюзи Снайдер. Ранее в июне экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер заявила РИА Новости, что США разместили ядерное оружие на территории европейских стран, чтобы отговорить эти страны от разработки собственного ядерного оружия и снизить риски его распространения. "Ядерное оружие США в Европе предназначено для использования только в Европе. Народы пяти европейских стран (Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Турции – ред.), которые держат на своей территории американское ядерное оружие, не хотят, чтобы это оружие находилось в их странах. Парламенты этих стран регулярно запрашивали дополнительную информацию об этом ядерном оружии, и правительство Германии в 2009 году конкретно указало, что необходимо найти решения для вывоза этого оружия из страны. Эта практика является незаконной со стороны США. Размещение любой страной ядерного оружия в другой стране является незаконным и увеличивает риск применения ядерного оружия. Эти народы в некотором роде являются заложниками этого американского ядерного оружия, потому что они не могут самостоятельно принять решение об избавлении от него, это решение может быть принято только на двусторонней основе", - сказала она. В апреле в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20240604/ssha-1950313266.html

https://ria.ru/20240306/obekty-1931434590.html

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в мире, сша, европа, германия, роуз гетемюллер, нато, ican