https://ria.ru/20240621/vypuskniki-1954538987.html

Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным окончанием учебы

Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным окончанием учебы - РИА Новости, 21.06.2024

Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным окончанием учебы

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным завершением учебы и судьбоносного этапа в их жизни. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:18

2024-06-21T15:18

2024-06-21T16:04

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным завершением учебы и судьбоносного этапа в их жизни."Открывая эту торжественную церемонию, хочу прежде всего поздравить вас с успешным окончанием учебы, очень важного, без преувеличения судьбоносного этапа в вашей жизни", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.Он отметил, что выпускники достойно завершили обучение в прославленных вузах министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб, впитали наследие многих поколений предшественников.

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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Путин поздравил в Кремле выпускников военных вузов с окончанием учебы Путин в Кремле встречается с выпускниками военных вузов. Президент поздравил их с окончанием учебы и выразил уверенность, что они готовы решать задачу обеспечения безопасности Родины. 2024-06-21T15:18 true PT0M59S

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Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия