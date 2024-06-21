https://ria.ru/20240621/vypuskniki-1954538987.html
Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным окончанием учебы
Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным окончанием учебы - РИА Новости, 21.06.2024
Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным окончанием учебы
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным завершением учебы и судьбоносного этапа в их жизни. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:18
2024-06-21T15:18
2024-06-21T16:04
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным завершением учебы и судьбоносного этапа в их жизни."Открывая эту торжественную церемонию, хочу прежде всего поздравить вас с успешным окончанием учебы, очень важного, без преувеличения судьбоносного этапа в вашей жизни", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.Он отметил, что выпускники достойно завершили обучение в прославленных вузах министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб, впитали наследие многих поколений предшественников.
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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Путин поздравил в Кремле выпускников военных вузов с окончанием учебы
Путин в Кремле встречается с выпускниками военных вузов. Президент поздравил их с окончанием учебы и выразил уверенность, что они готовы решать задачу обеспечения безопасности Родины.
2024-06-21T15:18
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РИА Новости
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным окончанием учебы
Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным окончанием учебы
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным завершением учебы и судьбоносного этапа в их жизни.
"Открывая эту торжественную церемонию, хочу прежде всего поздравить вас с успешным окончанием учебы, очень важного, без преувеличения судьбоносного этапа в вашей жизни", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Он отметил, что выпускники достойно завершили обучение в прославленных вузах министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб, впитали наследие многих поколений предшественников.