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Депутат ПМР: диалог о вступлении Молдавии в ЕС не относится к Приднестровью - РИА Новости, 21.06.2024
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22:05 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/vstuplenie-1954636993.html
Депутат ПМР: диалог о вступлении Молдавии в ЕС не относится к Приднестровью
Депутат ПМР: диалог о вступлении Молдавии в ЕС не относится к Приднестровью - РИА Новости, 21.06.2024
Депутат ПМР: диалог о вступлении Молдавии в ЕС не относится к Приднестровью
Начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС не имеет никакого отношения к Приднестровью, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:05
2024-06-21T22:05
в мире
молдавия
кишинев
украина
майя санду
евросоюз
совет евросоюза
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ТИРАСПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС не имеет никакого отношения к Приднестровью, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. "Брюссель решил дать старт переговорам о вступлении Республики Молдова в Евросоюз, а президент Молдовы Майя Санду подписала, со своей стороны, соответствующий указ. Таким образом, Кишинёв поставил точку в полном переходе под контроль Запада, хотя, скорее всего, весь сценарий сведётся в момент обострения мирового геополитического кризиса к поглощению Молдовы Румынией. Дело в том, что всё это не имеет никакого отношения к Приднестровской Молдавской Республике", - сказал Сафонов. Ранее бельгийское представительство в ЕС сообщило, что Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил в пятницу дату начала переговоров в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии на 25 июня. Депутат ПМР напомнил, что современная Молдавия образовалась после того, как 23 июня 1990 года Верховный Совет МССР признал создание союзной Молдавской ССР незаконным, а следовательно, союзная республика прекращала своё существование с 23 июня 1990 года. По его словам, после этого регионы получали полное право на самоопределение, вплоть до образования независимого государства. Он уточнил, что этим воспользовались Гагаузская и Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая республики в 1990 году. "Приднестровье подтвердило свой курс на независимость двумя всенародными референдумами – 1 декабря 1991 и 17 сентября 2006 года. В Молдове же референдум ещё только намечается на 20 октября этого года, и его результат, хотя он и будет проходить в условиях прорумынской националистической диктатуры, неизвестен", - отметил Сафонов. Депутат ПМР обратил внимание на то, что приднестровцы уже определились с курсом на независимость и евразийскую интеграцию. "Руководство Молдовы своими руками само отталкивает от себя Приднестровье. Вывод: Приднестровье уже демократическим путём определилось со своим будущим, а Молдове это только предстоит. Каждый идёт своим путём. Таковы азы демократии. Это нормально", - подытожил Сафонов. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров, еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20231225/moldaviya-1917823147.html
https://ria.ru/20240620/dodon-1954325390.html
https://ria.ru/20240619/stoyanoglo-1953952183.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина, майя санду, евросоюз, совет евросоюза
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Майя Санду, Евросоюз, Совет Евросоюза
Депутат ПМР: диалог о вступлении Молдавии в ЕС не относится к Приднестровью

Депутат ПМР: переговоры о вступлении Молдавии в ЕС не относятся к Приднестровью

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС не имеет никакого отношения к Приднестровью, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
«
"Брюссель решил дать старт переговорам о вступлении Республики Молдова в Евросоюз, а президент Молдовы Майя Санду подписала, со своей стороны, соответствующий указ. Таким образом, Кишинёв поставил точку в полном переходе под контроль Запада, хотя, скорее всего, весь сценарий сведётся в момент обострения мирового геополитического кризиса к поглощению Молдовы Румынией. Дело в том, что всё это не имеет никакого отношения к Приднестровской Молдавской Республике", - сказал Сафонов.
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Ранее бельгийское представительство в ЕС сообщило, что Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил в пятницу дату начала переговоров в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии на 25 июня.
Депутат ПМР напомнил, что современная Молдавия образовалась после того, как 23 июня 1990 года Верховный Совет МССР признал создание союзной Молдавской ССР незаконным, а следовательно, союзная республика прекращала своё существование с 23 июня 1990 года. По его словам, после этого регионы получали полное право на самоопределение, вплоть до образования независимого государства. Он уточнил, что этим воспользовались Гагаузская и Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая республики в 1990 году.
«
"Приднестровье подтвердило свой курс на независимость двумя всенародными референдумами – 1 декабря 1991 и 17 сентября 2006 года. В Молдове же референдум ещё только намечается на 20 октября этого года, и его результат, хотя он и будет проходить в условиях прорумынской националистической диктатуры, неизвестен", - отметил Сафонов.
Депутат ПМР обратил внимание на то, что приднестровцы уже определились с курсом на независимость и евразийскую интеграцию. "Руководство Молдовы своими руками само отталкивает от себя Приднестровье. Вывод: Приднестровье уже демократическим путём определилось со своим будущим, а Молдове это только предстоит. Каждый идёт своим путём. Таковы азы демократии. Это нормально", - подытожил Сафонов.
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В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров, еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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