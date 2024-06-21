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В Новороссийске проведут учения по отражению нападения безэкипажных катеров - РИА Новости, 21.06.2024
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14:40 21.06.2024
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В Новороссийске проведут учения по отражению нападения безэкипажных катеров
В Новороссийске проведут учения по отражению нападения безэкипажных катеров - РИА Новости, 21.06.2024
В Новороссийске проведут учения по отражению нападения безэкипажных катеров
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт 22 и 24 июня учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:40
2024-06-21T14:40
безопасность
новороссийск
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт 22 и 24 июня учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в администрации города. "В период с 11.00 до 13.00 22 июня 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении. По данным властей, проведение учения также запланировано на 24 июня - с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
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безопасность, новороссийск
Безопасность, Новороссийск
В Новороссийске проведут учения по отражению нападения безэкипажных катеров

Новороссийская ВМБ проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт 22 и 24 июня учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в администрации города.
"В период с 11.00 до 13.00 22 июня 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
По данным властей, проведение учения также запланировано на 24 июня - с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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