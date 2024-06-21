https://ria.ru/20240621/ucheniya-1954526813.html

В Новороссийске проведут учения по отражению нападения безэкипажных катеров

В Новороссийске проведут учения по отражению нападения безэкипажных катеров - РИА Новости, 21.06.2024

В Новороссийске проведут учения по отражению нападения безэкипажных катеров

Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт 22 и 24 июня учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:40

2024-06-21T14:40

2024-06-21T14:40

безопасность

новороссийск

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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт 22 и 24 июня учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в администрации города. "В период с 11.00 до 13.00 22 июня 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении. По данным властей, проведение учения также запланировано на 24 июня - с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00.

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

новороссийск

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безопасность, новороссийск