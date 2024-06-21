https://ria.ru/20240621/ucheniya-1954526813.html
В Новороссийске проведут учения по отражению нападения безэкипажных катеров
В Новороссийске проведут учения по отражению нападения безэкипажных катеров - РИА Новости, 21.06.2024
В Новороссийске проведут учения по отражению нападения безэкипажных катеров
Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт 22 и 24 июня учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:40
2024-06-21T14:40
2024-06-21T14:40
безопасность
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_0ae30b34727765ce155d22ebb26b3e81.jpg
КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт 22 и 24 июня учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в администрации города. "В период с 11.00 до 13.00 22 июня 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении. По данным властей, проведение учения также запланировано на 24 июня - с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00.
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837122385_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3283409da75f6242ccc4a33c10891d28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, новороссийск
Безопасность, Новороссийск
В Новороссийске проведут учения по отражению нападения безэкипажных катеров
Новороссийская ВМБ проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров
КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведёт 22 и 24 июня учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки, сообщили в администрации города.
"В период с 11.00 до 13.00 22 июня 2024 года запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани", - говорится в сообщении.
По данным властей, проведение учения также запланировано на 24 июня - с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00.