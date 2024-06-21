МИД рассказал о проблемах въездного туризма в Россию
Климов: развитию въездного туризма в Россию препятствуют дороговизна билетов
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В настоящее время развитию въездного туризма в Российскую Федерацию препятствуют прежде всего сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, ограниченные возможности у иностранцев платить в безналичной форме, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Приходится по-прежнему констатировать, что в настоящее время развитию въездного туризма в Российскую Федерацию препятствуют прежде всего сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, ограниченные возможности у иностранцев оплатить товары и услуги на территории России в безналичной форме", - рассказал он.
По словам высокопоставленного дипломата, "именно данные проблемы, как правило, заставляют потенциальных туристов отказываться на данном этапе от поездок в Россию".
"Каких-либо жалоб со стороны иностранцев на якобы чрезмерную дороговизну виз не поступает. Стоимость российской визы занимает абсолютно незначительные 3-5% в структуре совокупных расходов туриста на организацию поездки", - добавил он.
Глава консульского департамента рассказал, что "неизменными лидерами рейтинга туристической привлекательности, ежегодно составляемого Всемирной туристской организацией, являются США, Италия, Испания и Франция, несмотря на то, что виза в США стоит 185 долларов США, а сбор за оформление шенгенской визы недавно был повышен до 90 евро".
"В связи с этим хотел бы привести комментарии представителей нашей же туриндустрии, в том числе АТОР, согласно которым снижение количества россиян, желающих оформить шенгенскую визу на фоне повышения ее стоимости, не наблюдается", - добавил Климов. Он считает, что "указанные статистические данные наглядно опровергают тезис о том, что действующие условия въезда иностранцев в Россию и стоимость визы являются существенным препятствием для развития туризма".