https://ria.ru/20240621/turizm-1954428794.html

МИД рассказал о проблемах въездного туризма в Россию

МИД рассказал о проблемах въездного туризма в Россию - РИА Новости, 21.06.2024

МИД рассказал о проблемах въездного туризма в Россию

В настоящее время развитию въездного туризма в Российскую Федерацию препятствуют прежде всего сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, ограниченные... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:42

2024-06-21T08:42

2024-06-21T08:42

туризм

россия

всемирная туристская организация

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В настоящее время развитию въездного туризма в Российскую Федерацию препятствуют прежде всего сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, ограниченные возможности у иностранцев платить в безналичной форме, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Приходится по-прежнему констатировать, что в настоящее время развитию въездного туризма в Российскую Федерацию препятствуют прежде всего сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, ограниченные возможности у иностранцев оплатить товары и услуги на территории России в безналичной форме", - рассказал он. По словам высокопоставленного дипломата, "именно данные проблемы, как правило, заставляют потенциальных туристов отказываться на данном этапе от поездок в Россию". "Каких-либо жалоб со стороны иностранцев на якобы чрезмерную дороговизну виз не поступает. Стоимость российской визы занимает абсолютно незначительные 3-5% в структуре совокупных расходов туриста на организацию поездки", - добавил он. Глава консульского департамента рассказал, что "неизменными лидерами рейтинга туристической привлекательности, ежегодно составляемого Всемирной туристской организацией, являются США, Италия, Испания и Франция, несмотря на то, что виза в США стоит 185 долларов США, а сбор за оформление шенгенской визы недавно был повышен до 90 евро". "В связи с этим хотел бы привести комментарии представителей нашей же туриндустрии, в том числе АТОР, согласно которым снижение количества россиян, желающих оформить шенгенскую визу на фоне повышения ее стоимости, не наблюдается", - добавил Климов. Он считает, что "указанные статистические данные наглядно опровергают тезис о том, что действующие условия въезда иностранцев в Россию и стоимость визы являются существенным препятствием для развития туризма".

https://ria.ru/20240621/mid-1954419675.html

https://ria.ru/20240621/mid-1954421859.html

https://ria.ru/20240211/vizy-1926649578.html

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россия, всемирная туристская организация, ассоциация туроператоров россии (атор)