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МИД рассказал о проблемах въездного туризма в Россию - РИА Новости, 21.06.2024
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Туризм
 
08:42 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/turizm-1954428794.html
МИД рассказал о проблемах въездного туризма в Россию
МИД рассказал о проблемах въездного туризма в Россию - РИА Новости, 21.06.2024
МИД рассказал о проблемах въездного туризма в Россию
В настоящее время развитию въездного туризма в Российскую Федерацию препятствуют прежде всего сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, ограниченные... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:42
2024-06-21T08:42
туризм
россия
всемирная туристская организация
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В настоящее время развитию въездного туризма в Российскую Федерацию препятствуют прежде всего сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, ограниченные возможности у иностранцев платить в безналичной форме, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. "Приходится по-прежнему констатировать, что в настоящее время развитию въездного туризма в Российскую Федерацию препятствуют прежде всего сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, ограниченные возможности у иностранцев оплатить товары и услуги на территории России в безналичной форме", - рассказал он. По словам высокопоставленного дипломата, "именно данные проблемы, как правило, заставляют потенциальных туристов отказываться на данном этапе от поездок в Россию". "Каких-либо жалоб со стороны иностранцев на якобы чрезмерную дороговизну виз не поступает. Стоимость российской визы занимает абсолютно незначительные 3-5% в структуре совокупных расходов туриста на организацию поездки", - добавил он. Глава консульского департамента рассказал, что "неизменными лидерами рейтинга туристической привлекательности, ежегодно составляемого Всемирной туристской организацией, являются США, Италия, Испания и Франция, несмотря на то, что виза в США стоит 185 долларов США, а сбор за оформление шенгенской визы недавно был повышен до 90 евро". "В связи с этим хотел бы привести комментарии представителей нашей же туриндустрии, в том числе АТОР, согласно которым снижение количества россиян, желающих оформить шенгенскую визу на фоне повышения ее стоимости, не наблюдается", - добавил Климов. Он считает, что "указанные статистические данные наглядно опровергают тезис о том, что действующие условия въезда иностранцев в Россию и стоимость визы являются существенным препятствием для развития туризма".
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россия, всемирная туристская организация, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Россия, Всемирная туристская организация, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
МИД рассказал о проблемах въездного туризма в Россию

Климов: развитию въездного туризма в Россию препятствуют дороговизна билетов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В настоящее время развитию въездного туризма в Российскую Федерацию препятствуют прежде всего сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, ограниченные возможности у иностранцев платить в безналичной форме, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"Приходится по-прежнему констатировать, что в настоящее время развитию въездного туризма в Российскую Федерацию препятствуют прежде всего сложная транспортная логистика, дороговизна билетов, ограниченные возможности у иностранцев оплатить товары и услуги на территории России в безналичной форме", - рассказал он.
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По словам высокопоставленного дипломата, "именно данные проблемы, как правило, заставляют потенциальных туристов отказываться на данном этапе от поездок в Россию".
"Каких-либо жалоб со стороны иностранцев на якобы чрезмерную дороговизну виз не поступает. Стоимость российской визы занимает абсолютно незначительные 3-5% в структуре совокупных расходов туриста на организацию поездки", - добавил он.
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Глава консульского департамента рассказал, что "неизменными лидерами рейтинга туристической привлекательности, ежегодно составляемого Всемирной туристской организацией, являются США, Италия, Испания и Франция, несмотря на то, что виза в США стоит 185 долларов США, а сбор за оформление шенгенской визы недавно был повышен до 90 евро".
"В связи с этим хотел бы привести комментарии представителей нашей же туриндустрии, в том числе АТОР, согласно которым снижение количества россиян, желающих оформить шенгенскую визу на фоне повышения ее стоимости, не наблюдается", - добавил Климов. Он считает, что "указанные статистические данные наглядно опровергают тезис о том, что действующие условия въезда иностранцев в Россию и стоимость визы являются существенным препятствием для развития туризма".
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