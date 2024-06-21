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Япония обеспокоена развитием военного сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 21.06.2024
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22:00 21.06.2024
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Япония обеспокоена развитием военного сотрудничества России и КНДР
Япония обеспокоена развитием военного сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 21.06.2024
Япония обеспокоена развитием военного сотрудничества России и КНДР
Япония выразила Москве свою озабоченность по поводу развития военного сотрудничества между Россией и КНДР, сообщило японское посольство в РФ. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:00
2024-06-21T22:00
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Япония выразила Москве свою озабоченность по поводу развития военного сотрудничества между Россией и КНДР, сообщило японское посольство в РФ. Соответствующая позиция, по данным дипмиссии, была озвучена в пятницу в ходе визита в Москву генерального директора департамента Европы МИД Японии Масаси Накагомэ и его встречи с директором третьего департамента Азии МИД России Людмилой Воробьевой. "Генеральный директор Накагомэ также передал озабоченность и опасения японской стороны в связи с развитием военного сотрудничества России с Северной Кореей, включая недавний визит Путина в Северную Корею", - сообщили в дипмиссии. Японский дипломат также призвал к скорейшему возобновлению посещений японцами могил на четырех островах: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и возобновлению рыбного промысла на основе межправсоглашения между Японией и РФ. В свете недавно расширенных Японией санкций в отношении России японский дипломат заявил, что японо-российские отношения находятся в сложной ситуации из-за украинских событий, и "потребовал незамедлительного прекращения агрессии". Ранее МИД РФ сообщил, что Москва довела до японского дипломата вредоносность новых санкций Токио для двусторонних отношений и предупредила о дальнейшем применении крайне жестких и чувствительных для Японии контрмер. Кроме того, российская сторона указала японским властям на неприемлемость попыток Японии выступить против развития отношений РФ и КНДР.
https://ria.ru/20240620/ssha-1954349336.html
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россия, япония, москва
Россия, Япония, Москва
Япония обеспокоена развитием военного сотрудничества России и КНДР

Япония выразила обеспокоенность развитием военного сотрудничества России и КНДР

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Япония выразила Москве свою озабоченность по поводу развития военного сотрудничества между Россией и КНДР, сообщило японское посольство в РФ.
Соответствующая позиция, по данным дипмиссии, была озвучена в пятницу в ходе визита в Москву генерального директора департамента Европы МИД Японии Масаси Накагомэ и его встречи с директором третьего департамента Азии МИД России Людмилой Воробьевой.
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"Генеральный директор Накагомэ также передал озабоченность и опасения японской стороны в связи с развитием военного сотрудничества России с Северной Кореей, включая недавний визит Путина в Северную Корею", - сообщили в дипмиссии.
Японский дипломат также призвал к скорейшему возобновлению посещений японцами могил на четырех островах: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и возобновлению рыбного промысла на основе межправсоглашения между Японией и РФ.
В свете недавно расширенных Японией санкций в отношении России японский дипломат заявил, что японо-российские отношения находятся в сложной ситуации из-за украинских событий, и "потребовал незамедлительного прекращения агрессии".
Ранее МИД РФ сообщил, что Москва довела до японского дипломата вредоносность новых санкций Токио для двусторонних отношений и предупредила о дальнейшем применении крайне жестких и чувствительных для Японии контрмер. Кроме того, российская сторона указала японским властям на неприемлемость попыток Японии выступить против развития отношений РФ и КНДР.
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