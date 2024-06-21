https://ria.ru/20240621/sotrudnichestvo-1954635931.html

Япония обеспокоена развитием военного сотрудничества России и КНДР

Япония обеспокоена развитием военного сотрудничества России и КНДР - РИА Новости, 21.06.2024

Япония обеспокоена развитием военного сотрудничества России и КНДР

Япония выразила Москве свою озабоченность по поводу развития военного сотрудничества между Россией и КНДР, сообщило японское посольство в РФ. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T22:00

2024-06-21T22:00

2024-06-21T22:00

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япония

москва

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Япония выразила Москве свою озабоченность по поводу развития военного сотрудничества между Россией и КНДР, сообщило японское посольство в РФ. Соответствующая позиция, по данным дипмиссии, была озвучена в пятницу в ходе визита в Москву генерального директора департамента Европы МИД Японии Масаси Накагомэ и его встречи с директором третьего департамента Азии МИД России Людмилой Воробьевой. "Генеральный директор Накагомэ также передал озабоченность и опасения японской стороны в связи с развитием военного сотрудничества России с Северной Кореей, включая недавний визит Путина в Северную Корею", - сообщили в дипмиссии. Японский дипломат также призвал к скорейшему возобновлению посещений японцами могил на четырех островах: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, и возобновлению рыбного промысла на основе межправсоглашения между Японией и РФ. В свете недавно расширенных Японией санкций в отношении России японский дипломат заявил, что японо-российские отношения находятся в сложной ситуации из-за украинских событий, и "потребовал незамедлительного прекращения агрессии". Ранее МИД РФ сообщил, что Москва довела до японского дипломата вредоносность новых санкций Токио для двусторонних отношений и предупредила о дальнейшем применении крайне жестких и чувствительных для Японии контрмер. Кроме того, российская сторона указала японским властям на неприемлемость попыток Японии выступить против развития отношений РФ и КНДР.

https://ria.ru/20240620/ssha-1954349336.html

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россия, япония, москва