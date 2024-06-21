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Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных - РИА Новости, 21.06.2024
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21:45 21.06.2024 (обновлено: 22:11 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/soglashenie-1954634192.html
Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных
Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных - РИА Новости, 21.06.2024
Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных
Правительство одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и Индии,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T21:45
2024-06-21T22:11
индия
россия
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правительство одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и Индии, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;В соответствии с пунктом 1 статьи 11 федерального закона &quot;О международных договорах РФ&quot; одобрить &lt;...&gt; проект Соглашения между правительством России и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России на территорию Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения&quot;, — говорится в документе.Уточняется, что проект представило Минобороны России, согласовав его с Министерством иностранных дел и другими федеральными органами исполнительной власти. Документ также предварительно проработан индийской стороной.Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобороны провести переговоры с Дели по проекту этого соглашения.
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индия, россия, правительство рф, михаил мишустин
Индия, Россия, Правительство РФ, Михаил Мишустин
Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных

Правительство одобрило проект соглашения с Индией о порядке направления военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правительство одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и Индии, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 федерального закона "О международных договорах РФ" одобрить <...> проект Соглашения между правительством России и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России на территорию Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения", — говорится в документе.

Уточняется, что проект представило Минобороны России, согласовав его с Министерством иностранных дел и другими федеральными органами исполнительной власти. Документ также предварительно проработан индийской стороной.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобороны провести переговоры с Дели по проекту этого соглашения.
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