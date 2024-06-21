https://ria.ru/20240621/soglashenie-1954634192.html
Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных
Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных - РИА Новости, 21.06.2024
Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных
Правительство одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и Индии,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T21:45
2024-06-21T21:45
2024-06-21T22:11
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михаил мишустин
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правительство одобрило проект соглашения о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов России и Индии, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом 1 статьи 11 федерального закона "О международных договорах РФ" одобрить <...> проект Соглашения между правительством России и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России на территорию Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения", — говорится в документе.Уточняется, что проект представило Минобороны России, согласовав его с Министерством иностранных дел и другими федеральными органами исполнительной власти. Документ также предварительно проработан индийской стороной.Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минобороны провести переговоры с Дели по проекту этого соглашения.
https://ria.ru/20240301/indiya-1930459432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, правительство рф, михаил мишустин
Индия, Россия, Правительство РФ, Михаил Мишустин
Правительство одобрило проект соглашения с Индией о направлении военных
Правительство одобрило проект соглашения с Индией о порядке направления военных