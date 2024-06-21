СМИ: в Польше двух россиян будут судить за якобы связь с группой "Вагнер"
ТВ: в Польше будут судить двух россиян по обвинению в якобы связях с "Вагнером"
© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 июн - РИА Новости. Двое граждан России предстанут перед судом в Польше по обвинению в якобы связях с группой "Вагнер", сообщает Польское телевидение.
По данным ТВ, "членам так называемой группы "Вагнер" предъявлены обвинения". "Окружная прокуратура Кракова направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан России", - говорится в сообщении.
Как заявляется, что мужчины были задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности в августе 2023 года в Варшаве. "Андрей Г. и Алексей Т. обвиняются среди прочего в шпионаже и в участии в международной группе вооруженного характера, целью которой были террористические действия", - утверждается в сообщении.
Польское телевидение утверждает, что россияне якобы "вели набор поляков и иностранцев в группу "Вагнер" и в Кракове и Варшаве "расклеили минимум несколько сотен вербовочных наклеек".
По данным ТВ, оба обвиняются также в "разведывательной деятельности в пользу России, в том числе пропагандистской деятельности".
Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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