https://ria.ru/20240621/smi-1954521666.html

СМИ: в Польше двух россиян будут судить за якобы связь с группой "Вагнер"

СМИ: в Польше двух россиян будут судить за якобы связь с группой "Вагнер" - РИА Новости, 21.06.2024

СМИ: в Польше двух россиян будут судить за якобы связь с группой "Вагнер"

Двое граждан России предстанут перед судом в Польше по обвинению в якобы связях с группой "Вагнер", сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:27

2024-06-21T14:27

2024-06-21T14:27

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ВАРШАВА, 21 июн - РИА Новости. Двое граждан России предстанут перед судом в Польше по обвинению в якобы связях с группой "Вагнер", сообщает Польское телевидение. По данным ТВ, "членам так называемой группы "Вагнер" предъявлены обвинения". "Окружная прокуратура Кракова направила в суд обвинительный акт в отношении двух граждан России", - говорится в сообщении. Как заявляется, что мужчины были задержаны сотрудниками Агентства внутренней безопасности в августе 2023 года в Варшаве. "Андрей Г. и Алексей Т. обвиняются среди прочего в шпионаже и в участии в международной группе вооруженного характера, целью которой были террористические действия", - утверждается в сообщении. Польское телевидение утверждает, что россияне якобы "вели набор поляков и иностранцев в группу "Вагнер" и в Кракове и Варшаве "расклеили минимум несколько сотен вербовочных наклеек". По данным ТВ, оба обвиняются также в "разведывательной деятельности в пользу России, в том числе пропагандистской деятельности". Им грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240424/prigovor-1942097047.html

https://ria.ru/20231219/shpionazh-1916763066.html

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