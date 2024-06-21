https://ria.ru/20240621/siriya-1954537541.html

Главы МИД ОДКБ подчеркнули приверженность территориальной целостности Сирии

Главы МИД ОДКБ подчеркнули приверженность территориальной целостности Сирии - РИА Новости, 21.06.2024

Главы МИД ОДКБ подчеркнули приверженность территориальной целостности Сирии

Главы МИД государств-членов Организации договора о коллективной безопасности подчеркнули необходимость прекращения незаконного с точки зрения международного... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:15

2024-06-21T15:15

2024-06-21T16:04

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главы МИД государств-членов Организации договора о коллективной безопасности подчеркнули необходимость прекращения незаконного с точки зрения международного права иностранного присутствия в Сирии и подтвердили приверженность территориальной целостности страны, следует из их совместного заявления по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ.Заседание совета министров прошло 21 июня в Алма-Ате без участия главы МИД Армении Арарата Мирзояна на фоне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным."Подтверждаем твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, осуждаем любые действия, которые ставят их под угрозу. Подчеркиваем необходимость прекращения любого иностранного военного присутствия в этой стране, нарушающего международное право", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.Также отмечается, что министры осуждают "деструктивные действия внешних сил в отношении Сирийской Арабской Республики, представляющие серьезную угрозу региональной безопасности". При этом в заявлении выражается поддержка усилиям в рамках астанинского формата и приветствуются шаги по нормализации межарабских отношений, включая "восстановление полноправного членства Сирии в Лиге арабских государств"."Отмечаем значимость активизации усилий международного сообщества по обеспечению стабильности в Сирии, облегчению социально- экономического кризиса и гуманитарных страданий, а также необходимость отмены односторонних ограничительных мер, что стало бы важным шагом на пути к достижению комплексного политического решения", - говорится в заявлении.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.

https://ria.ru/20240611/siriya-1952291840.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, одкб