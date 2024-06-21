Главы МИД ОДКБ подчеркнули приверженность территориальной целостности Сирии
Главы МИД ОДКБ призвали прекратить незаконное иностранное присутствие в Сирии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главы МИД государств-членов Организации договора о коллективной безопасности подчеркнули необходимость прекращения незаконного с точки зрения международного права иностранного присутствия в Сирии и подтвердили приверженность территориальной целостности страны, следует из их совместного заявления по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ.
Заседание совета министров прошло 21 июня в Алма-Ате без участия главы МИД Армении Арарата Мирзояна на фоне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным.
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"Подтверждаем твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, осуждаем любые действия, которые ставят их под угрозу. Подчеркиваем необходимость прекращения любого иностранного военного присутствия в этой стране, нарушающего международное право", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Также отмечается, что министры осуждают "деструктивные действия внешних сил в отношении Сирийской Арабской Республики, представляющие серьезную угрозу региональной безопасности". При этом в заявлении выражается поддержка усилиям в рамках астанинского формата и приветствуются шаги по нормализации межарабских отношений, включая "восстановление полноправного членства Сирии в Лиге арабских государств".
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"Отмечаем значимость активизации усилий международного сообщества по обеспечению стабильности в Сирии, облегчению социально- экономического кризиса и гуманитарных страданий, а также необходимость отмены односторонних ограничительных мер, что стало бы важным шагом на пути к достижению комплексного политического решения", - говорится в заявлении.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.