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Главы МИД ОДКБ подчеркнули приверженность территориальной целостности Сирии - РИА Новости, 21.06.2024
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Война в Сирии
 
15:15 21.06.2024 (обновлено: 16:04 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/siriya-1954537541.html
Главы МИД ОДКБ подчеркнули приверженность территориальной целостности Сирии
Главы МИД ОДКБ подчеркнули приверженность территориальной целостности Сирии - РИА Новости, 21.06.2024
Главы МИД ОДКБ подчеркнули приверженность территориальной целостности Сирии
Главы МИД государств-членов Организации договора о коллективной безопасности подчеркнули необходимость прекращения незаконного с точки зрения международного... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:15
2024-06-21T16:04
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главы МИД государств-членов Организации договора о коллективной безопасности подчеркнули необходимость прекращения незаконного с точки зрения международного права иностранного присутствия в Сирии и подтвердили приверженность территориальной целостности страны, следует из их совместного заявления по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ.Заседание совета министров прошло 21 июня в Алма-Ате без участия главы МИД Армении Арарата Мирзояна на фоне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным."Подтверждаем твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, осуждаем любые действия, которые ставят их под угрозу. Подчеркиваем необходимость прекращения любого иностранного военного присутствия в этой стране, нарушающего международное право", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.Также отмечается, что министры осуждают "деструктивные действия внешних сил в отношении Сирийской Арабской Республики, представляющие серьезную угрозу региональной безопасности". При этом в заявлении выражается поддержка усилиям в рамках астанинского формата и приветствуются шаги по нормализации межарабских отношений, включая "восстановление полноправного членства Сирии в Лиге арабских государств"."Отмечаем значимость активизации усилий международного сообщества по обеспечению стабильности в Сирии, облегчению социально- экономического кризиса и гуманитарных страданий, а также необходимость отмены односторонних ограничительных мер, что стало бы важным шагом на пути к достижению комплексного политического решения", - говорится в заявлении.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
https://ria.ru/20240611/siriya-1952291840.html
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, сирия, одкб
Война в Сирии, В мире, Сирия, ОДКБ
Главы МИД ОДКБ подчеркнули приверженность территориальной целостности Сирии

Главы МИД ОДКБ призвали прекратить незаконное иностранное присутствие в Сирии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главы МИД государств-членов Организации договора о коллективной безопасности подчеркнули необходимость прекращения незаконного с точки зрения международного права иностранного присутствия в Сирии и подтвердили приверженность территориальной целостности страны, следует из их совместного заявления по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ.
Заседание совета министров прошло 21 июня в Алма-Ате без участия главы МИД Армении Арарата Мирзояна на фоне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным.
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"Подтверждаем твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, осуждаем любые действия, которые ставят их под угрозу. Подчеркиваем необходимость прекращения любого иностранного военного присутствия в этой стране, нарушающего международное право", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Также отмечается, что министры осуждают "деструктивные действия внешних сил в отношении Сирийской Арабской Республики, представляющие серьезную угрозу региональной безопасности". При этом в заявлении выражается поддержка усилиям в рамках астанинского формата и приветствуются шаги по нормализации межарабских отношений, включая "восстановление полноправного членства Сирии в Лиге арабских государств".
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"Отмечаем значимость активизации усилий международного сообщества по обеспечению стабильности в Сирии, облегчению социально- экономического кризиса и гуманитарных страданий, а также необходимость отмены односторонних ограничительных мер, что стало бы важным шагом на пути к достижению комплексного политического решения", - говорится в заявлении.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
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