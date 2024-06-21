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Косметический бренд Cha U Kao получил сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 21.06.2024
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17:14 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/sertifikat-1954578460.html
Косметический бренд Cha U Kao получил сертификат "Сделано в России"
Косметический бренд Cha U Kao получил сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 21.06.2024
Косметический бренд Cha U Kao получил сертификат "Сделано в России"
Российскому бренду Cha U Kao, резиденту национального магазина РЭЦ на площадке JD.hk в Китае, был торжественно вручен сертификат "Сделано в России" 20 июня на... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:14
2024-06-21T17:14
экономика
китай
россия
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российскому бренду Cha U Kao, резиденту национального магазина РЭЦ на площадке JD.hk в Китае, был торжественно вручен сертификат "Сделано в России" 20 июня на церемонии закладки "капсулы времени" на месте строительства высокотехнологичного завода по производству косметики Nuolab, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В этом году РЭЦ планирует запустить специальную акцию по продвижению российской косметики, представленной в национальных магазинах под брендом "Сделано в России" на китайских маркетплейсах. Для продвижения и стимулирования продаж будут созданы ролики для китайских социальных сетей и привлечены популярные китайские блогеры и непосредственно представители российских компаний", - говорится в сообщении.Чтобы стать частью реализуемой РЭЦ масштабной программы продвижения национального бренда за рубежом, компания Cha U Kao прошла процедуру добровольной сертификации "Сделано в России" и получила право нанесения экспортной "птички" на продукцию и упаковку."Сотрудничество с РЭЦ открыло для нас двери на китайский рынок электронной коммерции буквально за короткий срок. С их помощью мы уже получили сертификат качества "Сделано в России", что для нас большое достижение. Мы планируем и дальше активно работать с РЭЦ, уверены, что это поможет нам успешно продвигать наши продукты за рубежом", - отметил руководитель экспортного отдела Cha U Kao Тимур Хамидулин."Программа национальных магазинов РЭЦ сильно помогла нам выйти на международный рынок. Получение сертификата "Сделано в России" - это не только подтверждение качества нашей продукции, но и важный шаг для экспорта. Мы благодарны за такую возможность и уверены, что наше сотрудничество с РЭЦ принесет еще больше успехов", - подчеркнул инвестор и основатель Cha U Kao Антон Телышев.Получение сертификата "Сделано в России" и запуск строительства нового производства открывают новую веху в глобальном развитии российского производителя косметики.Чтобы получить сертификат и участвовать в продвижении, подайте заявку на сайте РЭЦ.Чтобы разместиться в национальных магазинах РЭЦ на международных маркетплейсах и продавать свои товары за рубежом, переходите на государственную цифровую платформу "Мой экспорт".
https://ria.ru/20240621/rets-1954460215.html
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экономика, китай, россия, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Китай, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Косметический бренд Cha U Kao получил сертификат "Сделано в России"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российскому бренду Cha U Kao, резиденту национального магазина РЭЦ на площадке JD.hk в Китае, был торжественно вручен сертификат "Сделано в России" 20 июня на церемонии закладки "капсулы времени" на месте строительства высокотехнологичного завода по производству косметики Nuolab, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В этом году РЭЦ планирует запустить специальную акцию по продвижению российской косметики, представленной в национальных магазинах под брендом "Сделано в России" на китайских маркетплейсах. Для продвижения и стимулирования продаж будут созданы ролики для китайских социальных сетей и привлечены популярные китайские блогеры и непосредственно представители российских компаний", - говорится в сообщении.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Школа экспорта РЭЦ актуализировала пособие для начинающих экспортеров
Вчера, 11:26
Чтобы стать частью реализуемой РЭЦ масштабной программы продвижения национального бренда за рубежом, компания Cha U Kao прошла процедуру добровольной сертификации "Сделано в России" и получила право нанесения экспортной "птички" на продукцию и упаковку.
"Сотрудничество с РЭЦ открыло для нас двери на китайский рынок электронной коммерции буквально за короткий срок. С их помощью мы уже получили сертификат качества "Сделано в России", что для нас большое достижение. Мы планируем и дальше активно работать с РЭЦ, уверены, что это поможет нам успешно продвигать наши продукты за рубежом", - отметил руководитель экспортного отдела Cha U Kao Тимур Хамидулин.
"Программа национальных магазинов РЭЦ сильно помогла нам выйти на международный рынок. Получение сертификата "Сделано в России" - это не только подтверждение качества нашей продукции, но и важный шаг для экспорта. Мы благодарны за такую возможность и уверены, что наше сотрудничество с РЭЦ принесет еще больше успехов", - подчеркнул инвестор и основатель Cha U Kao Антон Телышев.
Рабочая встреча представителей Республики Адыгея и РЭЦ в рамках Дня Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Более 120 компаний Адыгеи выходят на экспорт при поддержке РЭЦ
20 июня, 18:05
Получение сертификата "Сделано в России" и запуск строительства нового производства открывают новую веху в глобальном развитии российского производителя косметики.
Чтобы получить сертификат и участвовать в продвижении, подайте заявку на сайте РЭЦ.
Чтобы разместиться в национальных магазинах РЭЦ на международных маркетплейсах и продавать свои товары за рубежом, переходите на государственную цифровую платформу "Мой экспорт".
 
ЭкономикаКитайРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
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