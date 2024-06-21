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СМИ оценили влияние новых санкции на торговлю ЕС с Россией - РИА Новости, 21.06.2024
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13:59 21.06.2024 (обновлено: 14:42 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/santsii-1954511319.html
СМИ оценили влияние новых санкции на торговлю ЕС с Россией
СМИ оценили влияние новых санкции на торговлю ЕС с Россией - РИА Новости, 21.06.2024
СМИ оценили влияние новых санкции на торговлю ЕС с Россией
Новые европейские санкции против России "едва затрагивают" текущую торговлю со страной, страны ЕС отказались сократить торговлю в области ядерной энергетики и... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:59
2024-06-21T14:42
россия
литва
финляндия
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новые европейские санкции против России "едва затрагивают" текущую торговлю со страной, страны ЕС отказались сократить торговлю в области ядерной энергетики и предметов роскоши, что мешает усилению европейских санкций, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние меморандумы. Согласно расчетам Финляндии, с которыми ознакомилось издание, первые 13 раундов санкций ЕС запретили 49% экспорта в Россию и 58% европейского импорта по сравнению с периодом до начала спецоперации. Однако, по данным Еврокомиссии, в 2023 году по-прежнему останется 89 миллиардов евро товарооборота в таких секторах, как энергетика, металлургия, машины, оборудование и химикаты. Со своей стороны, в документах Литвы отмечается, что экспорт ЕС "критических товаров" в Центральную Азию "по крайней мере удвоился или утроился" после начала спецоперации. "Новые санкции ЕС едва затрагивают текущую торговлю с Россией. Продолжающаяся торговля между ЕС и Россией ... по-прежнему мешает усилению европейских санкций", - пишет издание. Издание отмечает, что 14-й пакет санкций заблокирует на сумму около 3 миллиардов евро бизнес, связанный с перевалкой ЕС российского СПГ в Азию. Он также будет нацелен на российское предприятие по экспорту гелия стоимостью 1 миллиард евро в год. Тем не менее, согласно внутренним документам, Еврокомиссия отклонила предложения Литвы сократить на 500 миллионов евро в год оставшуюся торговлю предметами роскоши с Россией. Кроме того, санкции не включают никаких мер против российского бизнеса по экспорту ядерной энергии. Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения окончательно утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. В тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций затронет военно-промышленный комплекс, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения.
https://ria.ru/20240621/sez-1954458018.html
https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html
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россия, литва, финляндия, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Литва, Финляндия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Экономика
СМИ оценили влияние новых санкции на торговлю ЕС с Россией

EUobserver: новые санкции ЕС против России едва затрагивают текущую торговлю

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новые европейские санкции против России "едва затрагивают" текущую торговлю со страной, страны ЕС отказались сократить торговлю в области ядерной энергетики и предметов роскоши, что мешает усилению европейских санкций, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние меморандумы.
Согласно расчетам Финляндии, с которыми ознакомилось издание, первые 13 раундов санкций ЕС запретили 49% экспорта в Россию и 58% европейского импорта по сравнению с периодом до начала спецоперации. Однако, по данным Еврокомиссии, в 2023 году по-прежнему останется 89 миллиардов евро товарооборота в таких секторах, как энергетика, металлургия, машины, оборудование и химикаты. Со своей стороны, в документах Литвы отмечается, что экспорт ЕС "критических товаров" в Центральную Азию "по крайней мере удвоился или утроился" после начала спецоперации.
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"Новые санкции ЕС едва затрагивают текущую торговлю с Россией. Продолжающаяся торговля между ЕС и Россией ... по-прежнему мешает усилению европейских санкций", - пишет издание.
Издание отмечает, что 14-й пакет санкций заблокирует на сумму около 3 миллиардов евро бизнес, связанный с перевалкой ЕС российского СПГ в Азию. Он также будет нацелен на российское предприятие по экспорту гелия стоимостью 1 миллиард евро в год.
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Тем не менее, согласно внутренним документам, Еврокомиссия отклонила предложения Литвы сократить на 500 миллионов евро в год оставшуюся торговлю предметами роскоши с Россией. Кроме того, санкции не включают никаких мер против российского бизнеса по экспорту ядерной энергии.
Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения окончательно утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. В тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций затронет военно-промышленный комплекс, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения.
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