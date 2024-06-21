https://ria.ru/20240621/santsii-1954511319.html

СМИ оценили влияние новых санкции на торговлю ЕС с Россией

СМИ оценили влияние новых санкции на торговлю ЕС с Россией - РИА Новости, 21.06.2024

СМИ оценили влияние новых санкции на торговлю ЕС с Россией

Новые европейские санкции против России "едва затрагивают" текущую торговлю со страной, страны ЕС отказались сократить торговлю в области ядерной энергетики и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:59

2024-06-21T13:59

2024-06-21T14:42

россия

литва

финляндия

жозеп боррель

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новые европейские санкции против России "едва затрагивают" текущую торговлю со страной, страны ЕС отказались сократить торговлю в области ядерной энергетики и предметов роскоши, что мешает усилению европейских санкций, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние меморандумы. Согласно расчетам Финляндии, с которыми ознакомилось издание, первые 13 раундов санкций ЕС запретили 49% экспорта в Россию и 58% европейского импорта по сравнению с периодом до начала спецоперации. Однако, по данным Еврокомиссии, в 2023 году по-прежнему останется 89 миллиардов евро товарооборота в таких секторах, как энергетика, металлургия, машины, оборудование и химикаты. Со своей стороны, в документах Литвы отмечается, что экспорт ЕС "критических товаров" в Центральную Азию "по крайней мере удвоился или утроился" после начала спецоперации. "Новые санкции ЕС едва затрагивают текущую торговлю с Россией. Продолжающаяся торговля между ЕС и Россией ... по-прежнему мешает усилению европейских санкций", - пишет издание. Издание отмечает, что 14-й пакет санкций заблокирует на сумму около 3 миллиардов евро бизнес, связанный с перевалкой ЕС российского СПГ в Азию. Он также будет нацелен на российское предприятие по экспорту гелия стоимостью 1 миллиард евро в год. Тем не менее, согласно внутренним документам, Еврокомиссия отклонила предложения Литвы сократить на 500 миллионов евро в год оставшуюся торговлю предметами роскоши с Россией. Кроме того, санкции не включают никаких мер против российского бизнеса по экспорту ядерной энергии. Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения окончательно утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. В тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций затронет военно-промышленный комплекс, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения.

https://ria.ru/20240621/sez-1954458018.html

https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html

https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html

россия

литва

финляндия

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россия, литва, финляндия, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика