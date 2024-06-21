СМИ оценили влияние новых санкции на торговлю ЕС с Россией
EUobserver: новые санкции ЕС против России едва затрагивают текущую торговлю
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Новые европейские санкции против России "едва затрагивают" текущую торговлю со страной, страны ЕС отказались сократить торговлю в области ядерной энергетики и предметов роскоши, что мешает усилению европейских санкций, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние меморандумы.
Согласно расчетам Финляндии, с которыми ознакомилось издание, первые 13 раундов санкций ЕС запретили 49% экспорта в Россию и 58% европейского импорта по сравнению с периодом до начала спецоперации. Однако, по данным Еврокомиссии, в 2023 году по-прежнему останется 89 миллиардов евро товарооборота в таких секторах, как энергетика, металлургия, машины, оборудование и химикаты. Со своей стороны, в документах Литвы отмечается, что экспорт ЕС "критических товаров" в Центральную Азию "по крайней мере удвоился или утроился" после начала спецоперации.
"Новые санкции ЕС едва затрагивают текущую торговлю с Россией. Продолжающаяся торговля между ЕС и Россией ... по-прежнему мешает усилению европейских санкций", - пишет издание.
Издание отмечает, что 14-й пакет санкций заблокирует на сумму около 3 миллиардов евро бизнес, связанный с перевалкой ЕС российского СПГ в Азию. Он также будет нацелен на российское предприятие по экспорту гелия стоимостью 1 миллиард евро в год.
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Тем не менее, согласно внутренним документам, Еврокомиссия отклонила предложения Литвы сократить на 500 миллионов евро в год оставшуюся торговлю предметами роскоши с Россией. Кроме того, санкции не включают никаких мер против российского бизнеса по экспорту ядерной энергии.
Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения окончательно утвердят на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам 24 июня. В тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций затронет военно-промышленный комплекс, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения.
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