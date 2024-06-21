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В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:02 21.06.2024 (обновлено: 00:11 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/raketnaya_opasnost-1954405992.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T00:02
2024-06-21T00:11
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор Владимир Сальдо."В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Губернатор призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными."В случае необходимости звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112", - подчеркнул губернатор.
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херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили ракетную опасность

Сальдо сообщил о ракетной опасности в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10"
ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными.
"В случае необходимости звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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