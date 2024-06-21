https://ria.ru/20240621/raketnaya_opasnost-1954405992.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T00:02
2024-06-21T00:02
2024-06-21T00:11
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_17d6551e3fac99070c147abe2c3b6378.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор Владимир Сальдо."В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Губернатор призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными."В случае необходимости звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240620/pvo-1954223113.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952240035_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a43283ba9b5e3502badc5bd3bb686dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо сообщил о ракетной опасности в Херсонской области