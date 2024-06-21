https://ria.ru/20240621/raketnaya_opasnost-1954405992.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T00:02

2024-06-21T00:02

2024-06-21T00:11

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор Владимир Сальдо."В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Губернатор призвал всех соблюдать спокойствие и быть внимательными."В случае необходимости звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240620/pvo-1954223113.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо