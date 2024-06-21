https://ria.ru/20240621/putin-1954540628.html

Путин: выпускники военных вузов готовы обеспечивать безопасность России

Путин: выпускники военных вузов готовы обеспечивать безопасность России - РИА Новости, 21.06.2024

Путин: выпускники военных вузов готовы обеспечивать безопасность России

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники военных вузов в полной мере готовы решать задачу обеспечения безопасности РФ. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:23

2024-06-21T15:23

2024-06-21T16:39

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники военных вузов в полной мере готовы решать задачу обеспечения безопасности РФ."Вы достойно завершили обучение в прославленных вузах Минобороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб. Впитали наследие многих поколений ваших предшественников и, уверен, в полной мере готовы решать ответственные задачи по обеспечению безопасности родины", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

https://ria.ru/20240621/putin-1954542410.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)