https://ria.ru/20240621/putin-1954540628.html
Путин: выпускники военных вузов готовы обеспечивать безопасность России
Путин: выпускники военных вузов готовы обеспечивать безопасность России - РИА Новости, 21.06.2024
Путин: выпускники военных вузов готовы обеспечивать безопасность России
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники военных вузов в полной мере готовы решать задачу обеспечения безопасности РФ. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:23
2024-06-21T15:23
2024-06-21T16:39
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники военных вузов в полной мере готовы решать задачу обеспечения безопасности РФ."Вы достойно завершили обучение в прославленных вузах Минобороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб. Впитали наследие многих поколений ваших предшественников и, уверен, в полной мере готовы решать ответственные задачи по обеспечению безопасности родины", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
https://ria.ru/20240621/putin-1954542410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин: выпускники военных вузов готовы обеспечивать безопасность России
Путин: выпускники военных вузов готовы решать задачи по обеспечению безопасности