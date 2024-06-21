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Путин: выпускники военных вузов готовы обеспечивать безопасность России - РИА Новости, 21.06.2024
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15:23 21.06.2024 (обновлено: 16:39 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/putin-1954540628.html
Путин: выпускники военных вузов готовы обеспечивать безопасность России
Путин: выпускники военных вузов готовы обеспечивать безопасность России - РИА Новости, 21.06.2024
Путин: выпускники военных вузов готовы обеспечивать безопасность России
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники военных вузов в полной мере готовы решать задачу обеспечения безопасности РФ. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:23
2024-06-21T16:39
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники военных вузов в полной мере готовы решать задачу обеспечения безопасности РФ."Вы достойно завершили обучение в прославленных вузах Минобороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб. Впитали наследие многих поколений ваших предшественников и, уверен, в полной мере готовы решать ответственные задачи по обеспечению безопасности родины", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
https://ria.ru/20240621/putin-1954542410.html
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россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин: выпускники военных вузов готовы обеспечивать безопасность России

Путин: выпускники военных вузов готовы решать задачи по обеспечению безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники военных вузов в полной мере готовы решать задачу обеспечения безопасности РФ.
"Вы достойно завершили обучение в прославленных вузах Минобороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб. Впитали наследие многих поколений ваших предшественников и, уверен, в полной мере готовы решать ответственные задачи по обеспечению безопасности родины", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Путин рассказал, как обороноспособность России зависит от офицеров
Вчера, 15:26
 
РоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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