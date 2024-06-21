https://ria.ru/20240621/pozhar-1954627792.html

В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение складов

В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение складов - РИА Новости, 21.06.2024

В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение складов

Пожарные ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону, где, предположительно, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T20:49

2024-06-21T20:49

2024-06-21T20:55

происшествия

ростов-на-дону

россия

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону, где, предположительно, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram. Пожар произошел на улице Вятская 67В в Ростове-на-Дону в пятницу вечером. По данному адресу, согласно открытым источникам, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ. По данным властей, площадь возгорания на складах составила 700 "квадратов". Пожару был присвоен второй ранг. Позже огонь удалось локализовать. "Открытое горение на ул. Вятской ликвидировано", - написал Логвиненко.В тушении огня задействованы 73 человека и 28 единиц техники.

https://ria.ru/20240621/pozhar-1954595303.html

ростов-на-дону

россия

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Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, россия, алексей логвиненко