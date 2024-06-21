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В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение складов - РИА Новости, 21.06.2024
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20:49 21.06.2024 (обновлено: 20:55 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/pozhar-1954627792.html
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение складов
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение складов - РИА Новости, 21.06.2024
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение складов
Пожарные ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону, где, предположительно, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T20:49
2024-06-21T20:55
происшествия
ростов-на-дону
россия
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону, где, предположительно, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram. Пожар произошел на улице Вятская 67В в Ростове-на-Дону в пятницу вечером. По данному адресу, согласно открытым источникам, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ. По данным властей, площадь возгорания на складах составила 700 "квадратов". Пожару был присвоен второй ранг. Позже огонь удалось локализовать. "Открытое горение на ул. Вятской ликвидировано", - написал Логвиненко.В тушении огня задействованы 73 человека и 28 единиц техники.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, алексей логвиненко
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Алексей Логвиненко
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение складов

Логвиненко: пожарные ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону

© Кадр видео из соцсетейПожар на складе в Ростове-на-Дону. 21 июня 2024
Пожар на складе в Ростове-на-Дону. 21 июня 2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на складе в Ростове-на-Дону. 21 июня 2024
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону, где, предположительно, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram.
Пожар произошел на улице Вятская 67В в Ростове-на-Дону в пятницу вечером. По данному адресу, согласно открытым источникам, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ. По данным властей, площадь возгорания на складах составила 700 "квадратов". Пожару был присвоен второй ранг. Позже огонь удалось локализовать.
«
"Открытое горение на ул. Вятской ликвидировано", - написал Логвиненко.
В тушении огня задействованы 73 человека и 28 единиц техники.
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В Ростове-на-Дону загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД
Вчера, 18:05
 
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