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В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение складов
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение складов - РИА Новости, 21.06.2024
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение складов
Пожарные ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону, где, предположительно, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T20:49
2024-06-21T20:49
2024-06-21T20:55
происшествия
ростов-на-дону
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алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону, где, предположительно, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram. Пожар произошел на улице Вятская 67В в Ростове-на-Дону в пятницу вечером. По данному адресу, согласно открытым источникам, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ. По данным властей, площадь возгорания на складах составила 700 "квадратов". Пожару был присвоен второй ранг. Позже огонь удалось локализовать. "Открытое горение на ул. Вятской ликвидировано", - написал Логвиненко.В тушении огня задействованы 73 человека и 28 единиц техники.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, алексей логвиненко
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Алексей Логвиненко
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение складов
Логвиненко: пожарные ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону