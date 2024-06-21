https://ria.ru/20240621/pozhar-1954525093.html

В Германии назвали причину пожара на заводе оборонного концерна Diehl

В Германии назвали причину пожара на заводе оборонного концерна Diehl - РИА Новости, 21.06.2024

В Германии назвали причину пожара на заводе оборонного концерна Diehl

Эксперты противопожарной безопасности считают техническую неисправность причиной пожара на заводе гальванических покрытий Diehl в Берлине, сообщило руководство... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:34

2024-06-21T14:34

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БЕРЛИН, 21 июн - РИА Новости. Эксперты противопожарной безопасности считают техническую неисправность причиной пожара на заводе гальванических покрытий Diehl в Берлине, сообщило руководство концерна телерадиокомпании Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). "Крупный пожар в Берлин-Лихтерфельде был вызван технической неисправностью", - сообщает rbb со ссылкой на генерального директора компании Томаса Хёра. К этому заключению пришли эксперты противопожарной безопасности компаний, в которых завод был застрахован, как заявил Хёр. Ранее издание Bild со ссылкой на собственные источники сообщило, что иностранные спецслужбы якобы проинформировали своих немецких коллег о наличии конкретных признаков причастности РФ к пожару на заводе Diehl. Пожар на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО для Киева, произошел в начале мая, возгорание тушили несколько дней. Представитель полиции Берлина после того, как пожар потушили, заявила изданию Berliner Morgenpost, что он мог быть вызван неосторожным обращением с огнем. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании - утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию". Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.

https://ria.ru/20240621/rai-1954432098.html

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