https://ria.ru/20240621/pogranichniki-1954559402.html

Белорусские пограничники контролируют обстановку на границе СНГ

Белорусские пограничники контролируют обстановку на границе СНГ - РИА Новости, 21.06.2024

Белорусские пограничники контролируют обстановку на границе СНГ

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил на заседании Совета командующих пограничными войсками стран СНГ о полном контроле... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:25

2024-06-21T16:25

2024-06-21T16:25

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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил на заседании Совета командующих пограничными войсками стран СНГ о полном контроле белорусскими пограничниками обстановки на своем участке внешней границы Содружества, несмотря на рост военных опасностей, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. "Как подчеркнул Константин Молостов, в целом, несмотря на существенное повышение динамики нарастания военных опасностей, органы пограничной службы Беларуси в полной мере контролируют складывающуюся обстановку на белорусском участке внешней границы государств-участников СНГ", - говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета. С 20 по 22 июня в Бресте проходят мероприятия 88-го заседания Совета командующих пограничными войсками. В повестке заседания значимое место отведено оценке обстановки на внешних границах государств СНГ. Согласно сообщению, Молостов отметил, что в приграничных районах Польши и стран Балтии продолжалось наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых на их территории различных учений Североатлантического альянса. "Сохраняются риски военной опасности в связи с планами развертывания в Литве в непосредственной близости от нашей границы бригады вооруженных сил Германии, а также действиями Польши по усилению военного потенциала на восточном направлении. Кроме того, в польском приграничье на границе с Беларусью уже введена так называемая буферная зона глубиной до двух километров с особым режимом, вследствие чего страдает хозяйственная деятельность и местный туристический бизнес", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что подразделения погранведомств сопредельных государств охрану границы с Белоруссией осуществляют с привлечением армейских и специальных подразделений, полиции. При этом Польша вблизи белорусских границ продолжает наращивать военную группировку. Глава Госпогранкомитета Белоруссии также обратил внимание, что сопредельными странами в одностороннем порядке закрыты большинство пунктов пропуска на границе с республикой, а в действующих умышленно не выполняются нормы пропуска транспортных средств, в результате там зафиксирован более чем трехкратный рост очередей. Также на заседании было отмечено, что соседние страны ЕС, в первую очередь Польша и Латвия, придерживаются практики вытеснения беженцев на белорусскую территорию, в отдельных случаях чрезмерное применение силы приводит к гибели иностранцев. "Украинская сторона продолжает мероприятия по созданию вдоль белорусской границы фортификационных сооружений и минно-взрывных заграждений в непосредственной близости от белорусской территории, а также развертывание систем оптоэлектронного наблюдения, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Сохраняется высокая активность ведения разведки приграничной территории Республики Беларусь с интенсивным применением как технических средств, так и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В этих условиях охрана белорусско-украинского участка границы органами пограничной службы осуществляется в усиленном режиме, во взаимодействии с подразделениями вооруженных сил и внутренних войск МВД.-0-

https://ria.ru/20240621/polsha-1954461361.html

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в мире, белоруссия, польша, брест, снг, нато, евросоюз